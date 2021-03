Partidos sin rumbo: viene bombardeo de spots; marzo crucial

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Noventa y ocho…Noventa y siete…noventa y seis…días. Sí en 96 días será el 6 de junio cuándo los ciudadanos saldrán a votar para elegir 15 diputados federales, 26 diputados locales y 217 Presidentes Municipales, con sus correspondientes regidores y Síndicos. Marzo será un mes crucial para la selección de candidatos, propietarios y suplentes que integrarán las fórmulas de los partidos políticos que habrán de contender en lo que será la elección más importante que haya habido en nuestro país, puesto que en 15 entidades federativas se elegirá a sus gobernadores; en los 32 estados habrá elección a diputados federales y en 30 elegirán Ayuntamientos y legisladores locales.

En el mes que inicia este día, los partidos políticos, que han perdido el rumbo, están obligados a reencontrar el camino hacia la democracia ante el riesgo de perder lo que se había ganado, ante el empuje del “Hombre de Palacio”, aún con el zafarrancho que existe en Morena, donde los grupos, presos de sus pasiones, buscan posicionarse, y ganar no solo en este 21 sino hasta el 24.

Los políticos, más interesados en su defensa para limpiar su imagen pública, han olvidado que son momentos electorales importantes para, por la vía de las urnas, dar nuevo sentido a la democracia. En los partidos apenas quedan unos cuántos días para determinar que candidatos, preparados, a todos los puestos en juego, pondrán a los ciudadanos para que estos elijan a los que consideren llenan sus aspiraciones para un cambio real. Desafortunadamente no se ve que tengan militantes que cumplan con los mínimos requisitos, salvo los que durante años se han apoderado de los partidos donde nacieron, o se convirtieron en “chapulines”. El mal gobierno del país que hubo en el sexenio anterior, llevó a los ciudadanos a votar por Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció una transformación, y allí vamos, y van los partidos…sin rumbo y con mucha estridencia…Estridencia que irá en aumento cuando se inicien las campañas, a principios de abril. El bombardeo de spots será el clímax…detengan la contaminación…Marzo trae lo suyo…

En Tepeaca se ve una lucha interesante por la diputación federal. Hasta el momento se sabe que el PAN, dentro de la Coalición “Va por México” que integra con el PRI y PRD, ya tiene su abanderado para contender en el VII Distrito, es Jesús Morales Rodríguez, hijo de Jesús Morales Flores, quien también fue legislador por ese distrito. Otro será un ex priísta. Se trata de José Luis Cesatti Hernández, también alguna vez diputado local por esa región. Será el contendiente por Movimiento Ciudadano que en Puebla comanda Fernando Morales Martínez, heredero del ex gobernador Melquiades Morales Flores. Uno más es el diputado local, brinca que brinca, Raymundo Atanacio Luna: estuvo en el PRI, fue alcalde de Soltepec, se puso a la orden del PT y llegó a diputado local por el XIII distrito con cabecera en Tepeaca y hoy saltó a Morena para buscar la federal. Tuvo una relación cercana con los Morales Flores y hoy es un promotor importante del senador expriísta, hoy morenista y aspirante a la gubernatura para el 24, Alejandro Armenta Mier. Faltan más aspirantes pero con esta terna se observa más que atractiva la contienda…

Rafael “Rafa” Moreno Valle Buitrón, mandamás de Fuerza por México o Fuerza México, como gusten, con frecuencia a manifestado que las candidaturas por las diputaciones federales y locales serán para puras mujeres. Creo que también será para las Presidencias Municipales. Pues bien. En una de las sesiones que tuvo el viernes el Consejo General del INE se estimó que el partido Fuerza por México –FXM- podría postular a mujeres en las 300 fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa, siempre y cuando cumplan con los requisitos señalados en los procesos de selección que ya han concluido sin menoscabo de los derechos de los hombres que se hayan inscrito. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente, respaldó el proyecto y consideró que el propio Tribunal Electoral reconoce y establece el principio de paridad flexible, aunque ello está sujeto a dos elementos fundamentales: razonabilidad y proporcionalidad. Posteriormente corresponderá al INE juzgar si los argumentos que el partido ponga en su momento sobre la mesa, son atendibles o no y, por supuesto, si hay una diferencia respecto a lo que en su momento se determinó. Levantó pasión este asunto, ya les informaré lo expresado por Consejeras y Consejeros…Enterados…En otro rollo tenemos conocimiento que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –TEPJF- ordenó al INE que los migrantes tienen derecho a curul y podrán participar en el listado de representación proporcional en los 5 circunscripciones. Ignoramos si eso ocurrió en el caso del PRI y la cuarta circunscripción a la cual pertenece Puebla. Recordemos que Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, nombró a Blanca Alcalá Ruíz, secretaria de Asuntos Migratorios del CEN, quien hizo varias visitas a migrantes en la Unión Americana. Esa labor le permitiría que haya sido incluida en la lista de los pluris, como migrante…únicamente es pregunta. También aquí negoció un lugar para Karina Romero, repito, solo pregunta…con eso de la paridad de género y de los jóvenes… Másque atareado está Ignacio Mier Velasco, quien comra como diputado federal por Morena y es el Coordinador del grupo parlamentario de ese partido en San Lázaro, fue nombrado recientemente por Mario DelgadoCarrillo, presidente del CEN morenista, como delegado en Durango, va que vuela, despacito, despacito….

También en la pasada sesión, esta del Consejo Local del INE en Puebla, el Consejero Presidente, Marcos Rodríguez del Castillo, informó que hasta el momento, han recibido 145 solicitudes de ciudadanos interesados en acreditarse como Observadores Electorales en el proceso lectoral que está en marcha. De acuerdo al informe se observa que el mayor interés por participar son los distritos 10 y 15, con cabeceras en Cholula y Tehuacán, respectivamente, donde que concentra el mayor número de solicitudes; algunas se encuentran en proceso de validación por las Juntas respectivas, y otras en espera de que los ciudadanos acrediten el curso bajo la modalidad elegida, pues hasta el momento sólo 73 personas han acreditado el curso de capacitación, uno de los requisitos para poder obtener su acreditación…

Nos informan que en el municipio serrano de Ixtepec, el ex delegado del distrito local 04 de Red de Jóvenes por México, Othón López Cabrera y aspirante del PRI a la diputación local por el distrito de Zacapoaxtla, y el aspírate a la presidencia municipal de Ixtepec, César Hilario Guzmán Vázquez han sostenido reuniones masivas con más de 150 personas, el problema es que no toman en cuenta las mínimas medidas de sanidad -sana distancia, el uso de cubrebocas- decretadas por los gobiernos federal y estatal que ponen en riesgo la salud de los asistentes. Hacen un llamado al Revolucionario Institucional para regular esta tipo de actividades que llevan a cabo sus aspirantes en todo el estado de Puebla. Hay que evitar la propagación del Covid-19…

Hay un refrán que reza “Nadie escarmienta en cabeza ajena” que significa algo así como que solo somos capaces de aprender de nuestras propias experiencias y no de las de los demás o quizás porque las experiencias ajenas no son suficientes para convencernos o desengañarnos de lo que debemos o no hacer. Esto viene a colación porque el Arzobispo, Víctor Sánchez Espinosa pidió a las autoridades mejores condiciones y atención a los adultos mayores, que han enfrentado múltiples problemas en los primeros días de vacunación contra el Covid-19 en Puebla. Solicitó que haya mejor organización, ya que los adultos estuvieron muchas horas de espera, a la intemperie y en la carretera, con riesgo de algún hecho lamentable. Exhortó a buscar espacios amplios y techados para quienes van con la ilusión de que la vacuna los va a ayudar lo hagan en las mejores condiciones y no se generen focos de infección, y a la población a seguir todos los protocolos de sanidad…Hay que recordar que en algunas zonas de la Ciudad de México y del Estado de México personas de la tercera edad, mayores de 60 años, padecieron muchos problemas para la falta de organización de las autoridades encargadas de la vacunación haciendo largas filas desde la noche anterior. Las autoridades de salud, de la secretaría de bienestar y los llamados, siervos de la nación, que más bien son burócratas del gobierno federal, tienen la palabra…

En relación al caso expuesto por la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados “Profr. Elpidio Domínguez Castro” A. C., (CONAJUPE), y trabajadores que cotizan al ISSSTE, que a través de un boletín manifestaron su repudio a la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJN- que resolvió que el tope máximo de las pensiones jubilatorias de los trabajadores del estado, sujetos al artículo décimo transitorio de la ley del ISSSTE, debe determinarse con base en la Unidad de Medida y Actualización -UMA)-, del cual dimos cuenta en la pasada entrega, nos informaron que la diputada federal por Morena, Carmen Patricia Palma Olvera, en reunión con medios en Ciudad de México, informó que analizan una propuesta para revertir que el cálculo de las pensiones no se haga en Unidad de Medida y Actualización (UMA), sino a través del salario mínimo, pues existe una visible y notoria afectación para los jubilados y pensionados, además que el impacto es significativo pues repercute casi un 25%. Dijo que buscará revertir la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se publicó el día 17 del presente mes, en la cual se determinaba que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) debería medirse en UMA y no en salarios mínimos. La legisladora comentó que el grupo parlamentario de Morena examina dicha reforma que quizá no se dé en esta Legislatura. También dio a conocer que en el estado de Quintana Roo, el Corporativo Jurídico Justicia 3, se está trabajando en la posibilidad de un amparo colectivo…Hasta la próxima…D.M.