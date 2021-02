“Entiende que ya”: Nuevo sencillo de Edith Márquez, contundente y directo hacia los hombres infieles

-Fue compuesto por José Luis Roma. Empodera a las mujeres de México y el mundo

Por Mino D’Blanc

“Entiende que ya” es el nuevo sencillo de la cantante mexicana Edith Márquez. Una balada ranchera en la que el dolor se transforma en empoderamiento femenino, entregando así un clásico instantáneo para todas las mujeres que están listas para decir “¡Basta!” con el orgullo intacto.

Compuesta por José Luis Roma (“Río Roma”) es una balada dolorosa y llena de rabia donde canta con desprecio a todos esos hombres infieles que tras destruir una relación, no respetan los límites de la mujer a la que traicionaron.

La letra comienza: “que no voy a hablar / estoy ocupada. / Si sigues así / te voy a bloquear / mensajes y llamadas /”, que refleja lo contundente de “Entiende que ya”: dejar en claro a ese mal hombre que las cosas han cambiado y que ahora la protagonista de la canción no solo ha superado el dolor, sino que tiene claro que no lo necesita más.

Edith Márquez es acompañada por los tradicionales arreglos del mariachi que se fusionan muy bien con la poderosa interpretación de la cantante quien en cada frase remarca la fuerza de sus palabras, las cuales están destinadas a convertirse en un himno para todas las mujeres de México y del mundo.