Trascendió a la eternidad la escritora y dramaturga mexicana Marissa Garrido

-Deja un gran legado de telenovelas, radionovelas, obras de teatro, adaptaciones literarias, entre otras tantas.

Mino D’Blanc.

Este viernes 8 de enero falleció en la Ciudad de México la dramaturga y escritora mexicana Marissa Garrido.

Nació en el año 1926 en la Ciudad de México. Vivió en l antiguo Barrio del Carmen, aunque viajaba constantemente por la carrera artística de sus progenitores. Su padre fue el compositor chileno radicado en nuestro país Juan S. Garrido y su madre fue la actriz Carmen Arozamena, quien era integrante dela compañía teatral Arozamena. Su abuelo fue el cantante y actor Eduardo “Nanche” Arozamena, quien trabajó en el séptimo arte dentro de la Época de Oro del Cine Mexicano.

Tanto su hermana Amparo Garrido y su primo Eduardo Arozamena, así como la mayor parte de su descendencia, incursionaron como actores de radionovelas, de teatro y de doblaje. Se casó con el actor Agustín Saruet a quien conoció durante la adaptación al teatro de su radionovela “Lo que callan las mujeres”; tuvieron un hijo llamado Mario Saruet.

Desde pequeña se interesó por las artes. Estudió piano e incluso llegó al Conservatorio Nacional de Música. Estudió formalmente Trabajo Social en el Colegio de San Ildefonso.

Prontamente tuvo el interés de escribir una radionovela para la estación radiofónica XEX y desde ahí cambió su vida. Su madre, Carmen, intentó desmotivarla a ella y a sus hermanas en relación al medio artístico, porque no ofrecía un trabajo estable.

Su carrera inició en el año 1949 cuando escribió series de teatro para la radiodifusora XEW-AM, las cuales fueron más de 30 adaptaciones para la serie llamada “Noches de estreno” que se retransmitieron por canales radiofónicos de Cuba, Puerto Rico y Panamá. Participó en la creación de “Miércoles de amor” y “Diario de una mujer”, las primeras radionovelas dedicadas al tópico de la madre abnegada y patrocinadas por compañías de limpieza y de higiene personal.

En general, las protagonistas de sus creaciones siempre fueron madres que no ofendieran la moral. También escribió la serie radiofónica “Lo que callan las mujeres”, que después convirtió a una obra de teatro.

Al poco tiempo de triunfar en la radio con radionovelas como “El pan de los pobres”, “El grito de la sangre” y “Culpas ajenas”, escribió diversas obras teatrales como “Amores que matan” y “Departamento de soltero”.

En la televisión comenzó como actriz en los programas “Don Fernando Soler y sus comediantes” y “Las tertulias de don Susanito”, ambas de Joaquín Pardavé. A la par comenzó a escribir guiones para la pantalla chica, hasta que en el año de 1959 creó su primera telenovela titulada “El conflicto”. Tuvo tal éxito que el productor Ernesto Alonso, con quien trabajaría la mayor parte de su vida, la llamó para que escribiera “La Leona”, protagonizada por Amparo Rivelles y Guillermo Murray.

Dentro de la Sociedad General de Escritores de México, formaba parte como directora titular de radio y televisión del Consejo Directivo.

La reconocida literata escribió 45 adaptaciones y 75 obras originales para la televisión. Su mayor éxito fue “La Leona” en el año 1961. La última telenovela que escribió fue “Besos prohibidos” para Televisión Azteca en el año 1999.

Este es su legado literario:

-Radionovelas originales: “Lo que callan las mujeres”, “Culpas ajenas”, “El pan de los pobres”, “Un cuento para usted”, “Cita”, “Sor Amparo”, “Por el ojo de la cerradura”, “Mujeres célebres”, “Puerta al suspenso”, “Teatro familiar azteca”, “El hombre del paraguas”, “Al grito de la sangre”, “Corazón salvaje” y “Diario de una mujer”.

-Programas unitarios: “Mujer, casos de la vida real”, algunos capítulos en 1997.

-Telenovelas: “Las gemelas”, “Niebla” y “La leona” en 1961, “Destino”, “Secreto de confesión” en 1965, “La razón de vivir” en 1966, “El juicio de nuestros hijos” y “Entre sombras” en 1967, “Duelo de pasiones” en 1968, “Ha llegado una industria” y “La tierra” en 1974, “”Barata de primavera” y “Paloma” en 1975, “Yara” en 1979, “Querer volar” y “No temas al amor” en 1980, “Quiéreme siempre” y “Juegos del destino” en 1981, “En busca del paraíso” en 1985, “Angélica” en 1985, “Pasión y poder” y “Encadenados” en 1988, “Azul tequila” en 1998 “Besos prohibidos” en 1999.

Con Fernanda Villeli escribió “Muchacha italiana viene a casarse” de 1971 a 1973, “Entre brumas” en 1973, “Mundos opuestos” en 1975, “Mañana será otro día” en 1976, “Pacto de amor” en 1977, “Pecado de amor” y “Pasiones escondidas” en 1978 y “Amor ajeno” en 1983.

-Adaptaciones: “Mi pequeña Soledad”, con René Muñoz, original de Jorge Lozano Soriano en 1990; “Azul”, original de Pinkye Morris, en 1996; “Háblame de amor”, original de Eric Vonn, en 1999 y “La Jefa del Campeón” con Ximena Suárez, original de Héctor Rodríguez y Alejandro Torres.

-Reescrito por ella misma: “Puente de amor” en 1969, “Una mujer marcada” en 1979, “Secreto de confesión” en 1980 y “Vida robada” en 1991.

-Ediciones literarias: “Sueña conmigo, Donaji” original de Caridad Bravo Adams, en 1967; “Muchacha italiana viene a casares” original de Delia González Márquez, en 1971; “Mi rival” de Inés Rodena, en 1973; “Flor y canela” de Benito Pérez Galdós, en 1988 e “Imperio de Cristal, escrita por Jaime García Estrada y Orlando Merino, en 1994.

-Remakes reescritos por otros: “Si Dios me quita la vida” por María Zarattini y Viittoria Zarattini, versión de “La Leona” en 1995; “Mundo de fieras”, de la que fueron tomados libretos de “Pasión y poder”, “Mundo de fieras” y “Rolando Rivas, taxista”, por Liliana Abud; “Amor de Barrio” por Guillermo Quezada, José Enrique Jiménez, María Auxilio Salado y Lenny Ferro en 2015 y “Pasión y poder” por Ximena Suárez, en 2015.

-Obras de teatro: “Mi mujer mueve la rosa o Amores que matan”, “Lo que las mujeres callan”, “Departamento de soltero” y “Con la vara que midas o El sexo biónico”.

-Versiones brasileñas: en 1982 estuvo en el país carioca orientando y supervisando las adaptaciones de las telenovelas del mismo para SBT. Dichas versiones fueron “Destino”, “A Forca do Amor”, “A Leoa” y “Confito” en 1982; “Sombras do Passado”, “Acorrentada”, “A Ponte do Amor”, “A Justica de Deus”, “Pecado de Amor”, “Razäo de Viver” y “Vida Roubada” en 1983.

-Versiones italianas: “Felicitá… dove sei?” en 1985.

-Libros: “Pensamientos, sentimientos, historias” en 2011. Compilación por Silvia Castillejos Peral, para SOGEM-Chilpancingo.

Personalidades del teatro, la televisión, el cine, la radio, escritores, artistas de diferentes disciplinas y la Sociedad General de Escritores de México lamentaron el fallecimiento de la célebre escritora.

Descanse en paz.