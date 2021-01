En los últimos 3 meses, la empresa Agua de Puebla cortó el suministro en 300 casas o comercios, acusó Omar Jiménez

Hipólito Contreras

La empresa Agua de Puebla sigue realizando los cortes de servicio de agua y drenaje, sólo en los últimos tres meses hizo unos 300 cortes tanto para uso habitacional como comercial, situación que se complica por la pandemia, una persona contagiada que se queda sin servicio de agua se le provoca la muerte, se pone en riesgo la salud y la vida de las personas, denunció Omar Jiménez Castro, asesor jurídico de familias afectadas.

He preguntado cuál es el criterio que tiene la empresa para llegar y suspende el servicio, señaló, no sabe si en el domicilio hay una persona de la tercera edad, con discapacidad deferente, o contagiada de Covid, o si haya menores de edad, ellos llegan y cortan, violentando el artículo 14 de la constitución por el debido proceso, son actitudes miserables a la luz pública a la sombra del poder, en Puebla no hay ninguna autoridad que ponga alto a esta situación.

Nosotros, dijo, hemos pedido que se modifique el artículo 12, párrafo seis, de la constitución en donde determine que queden prohibidos los cortes de agua y drenaje y que en caso de reincidencia se convierta como un delito de tipo penal grave que no alcance fianza, y en caso de reincidencia se le mande a la cárcel, pero el Congreso local no quiere modificar ese artículo.

Explicó que en el decreto del 10 de marzo del 2020 la diputada Gloria Merino presentó reformas a la ley del agua en el artículo quinto dice que el derecho al acceso al agua es un derecho humano y que no se podrán restringir ni suspender sólo para las personas o usuarios que excedan el consumo de 15 metros cúbicos, “eso significa que se legalizan los cortes, la empresa no acredita que haya excedido los 15 metros cúbicos porque hay más de 500 colonias que se les dota del servicio tres horas a la semana, unas 200 colonias cada 15 días, no alcanzan los 15 metros cúbicos pero se les corta el servicio.

Expuso que la ley del agua del estado de Puebla es una ley amañada, los directivos de la empresa violan su misma ley, y lo más grave es que el Congreso local el 10 de marzo pasado legalizó los cortes del servicio, ni siquiera Moreno Valle se atrevió a tanto, los diputados no tienen vergüenza, dejan a la concesionaria al servicio del poder.

Nosotros, agregó, vamos a seguir insistiendo en promover una nueva ley del agua en el estado en donde se reconozca el acceso al agua como un derecho humano y que queden prohibidos los cortes de agua y drenaje, tenemos que seguir impulsando desde la sociedad civil la defensa de los derechos humanos.

Informó que durante 2020 se presentaron 600 amparos contra los cortes de servicio de la empresa Agua de Puebla, en la mayoría se ha logrados la reconexión de servicio de agua y drenaje, se demuestra que se vulneran los derechos humanos, el juez de distrito ordena la reconexión inmediata.

Indicó que sólo en estos primeros días del año se estarán promoviendo unos ocho amparos, el servicio es gratuito para las personas.