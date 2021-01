En la región de Palmar de Bravo hay producción de hortalizas, pero sin mercado, afirman productores

Hipólito Contreras

En la región de Tecamachalco, Palmar de Bravo y Huixcolotla seguimos trabajando en la producción de hortalizas, el problema es que por la pandemia los mercados y plazas están trabajando al cincuenta por ciento, los precios bajaron mucho, por ejemplo una bolsa de 10 kilos de brócoli se vende en 15 pesos, no se solventan los gastos de cosecha, transporte y producción, no queda nada, no sale ni para la gasolina, afirmó Maurilio Rosas Morales, integrante de la asociación Eco Tuzuapan.

Todo lo vendemos barato, agregó, no hay precio, no hay un movimiento de consumo, esperemos que esto se componga, si esto sigue así, esto va a estar duro, producción hay, lo que no tenemos es mercado, el comercio estaña detenido, no se puede vender toda la producción.

Nosotros, señaló, gastamos mucho en producción, altos costos en fertilizantes, todo está caro para producir, vamos a puro perder, un viaje de gallinaza cuesta 12 mil pesos, si por ejemplo se meten 300 charolas de brócoli cuesta 20 mil pesos de plántula para una hectárea, a esto se suman los barbechos, en global el costo promedio es como de 40 mil pesos en hectárea.

No sacamos ni los 40 mil pesos de costos, salimos poniendo, se vende, pero muy poquito, no hay apoyo del gobierno, el gobierno sólo nos pide que nos quedemos en casa, pero no nos brinda apoyos, por ejemplo, que nos diera una pensión de cinco mil pesos, somos como los peces que se les acaba el agua, comentó.

Lo que no vendemos, dijo, se lo damos a los animales, por lo menos no se pierde, el problema es que no podemos vender los animales, la situación es crítica, esperemos que el comercio se reactive, además nos tenemos que cuidar porque la cosa está crítica, hay que tomar las medidas y acatará las reglas, esperemos que pronto lleguen las vacunas.

Informó que en la plaza de venta de animales en el entronque hacia la pista está detenida, antes estaba funcionando muy bonito, ya se vendía mucho, hoy está cerrado por la pandemia, esto afecta a los productores porque no hay negocio, no hay forma de obtener ingresos.

Aunque la central de abastos de Huixcolotla no se ha cerrado, de todas formas, está afectando, las ventas bajaron hasta en un 50 por ciento, no hay el mismo movimiento, esto está paralizado, la central de abasto sigue funcionando con todas las medidas sanitarias que señalan las autoridades estatales, pero estamos al cincuenta por ciento, los trabajadores son menos, por ejemplo, los diableros sólo trabajan tres días, se trabaja menos, afirmó.