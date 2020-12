México seguirá vuelos con Reino Unido pese a nueva cepa de coronavirus

FORBES MÉXICO

López-Gatell indicó que el cierre de vuelos o los muros no impiden el paso de virus, por lo que no se suspenderán vuelos con Reino Unido.

Los vuelos entre México y Reino Unido continuarán pese al hallazgo de una nueva cepa del coronavirus en ese país, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El funcionario indicó que a lo largo del año se han registrado diversas mutaciones en el coronavirus causante del Covid-19, pero se ha descartado que éstas sean más agresivas.

La variante del Reino Unido, agregó López-Gatell, fue detectada desde septiembre y hasta ayer 21 de diciembre había sido rastreada en Dinamarca, Islandia, Italia, Países Bajos y Australia.

El subsecretario indicó que si bien se ha dicho que la nueva cepa puede ser hasta 70% más transmisible, no hay evidencia de mayor virulencia, mortalidad ni impacto en grupos específicos, por ejemplo los jóvenes.

Tampoco hay evidencia de que las vacunas desarrolladas contra Covid-19 sean menos eficaces ante la nueva variante, agregó.

Aunado a esto, López-Gatell refirió que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mandó una nota para indicar que la mutación del virus no tiene una influencia mayor en la transmisibilidad de éste.

Asimismo, mencionó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) explícitamente desaconseja el cierre de vuelos para detener virus.

“Cerrar vuelos provenientes de Reino Unido no tendría una contribución específica para reducir el riesgo, distinto a lo que intuitivamente podría parecerle lógico a las personas no familiarizadas en el campo, que es que los virus se pueden detener con una barrera física, una especie de muro, o con cerrar los puertos aéreos o los puertos marítimos o los puertos terrestres, no hay evidencia al respecto”, afirmó el subsecretario.