La inexplicable foto de las olas gigantes de Nazaré que está dando la vuelta al mundo

Desde el nacimiento de @asaccion, una de las temáticas que más fascinación ha despertado entre los lectores es el de Nazaré, la ola más grande del mundo. Su batimetría y varios factores más multiplican la altura de los swells que se forman en el Océano Atlántico cuando llegan frente al acantilado en el que reposa el Fuerte de San Miguel Arcángel, un anfiteatro perfecto para disfrutar de uno de los mayores espectáculos del Planeta Tierra.

A lo largo de estos años, desde As Acción se han seguido todas las grandes marejadas que rompían con fuerza en Nazaré como la del huracán Epsilon, de los pasados 28 y 29 de octubre, que acabó con una prohibición del surf en la zona (y que ahora se ha levantado pero con limitaciones). Pero también se han contado historias tan variadas como la del único surfista nacional que estuvo allí en octubre, Alberto ‘Tito’ Ortega; la de supervivencia de Alex Botelho; o la de una foto robada que nos contó el fotógrafo Lucas Tozzi.

El caso es que en las últimas horas se ha generado una nueva historia sobre “la ola más grande del mundo”, un título que no está puesto al azar o por exagerar, sino acreditado por los récords del mundo que han conseguido aquí surfistas como Rodrigo Koxa, Maya Gabeira o Garrett McNamara. Dicha historia llega precisamente de este último surfista, el descubridor -o por lo menos la persona que la puso en el mapa mundial de las olas grandes- de esta ola gigante, quien ha posteado una foto de Mattias Hammar sobre Nazaré que se ha hecho viral. Aquí os dejamos ‘la original’:

Bajo el título de Party wave at Nazaré, el fotógrafo sueco especializado en surf -que también publica mucho sobre kitesurf- explica que “cuando no puedes viajar para tirar nuevas fotos, usas las que tienes en el disco duro para aprender a usar el Photoshop”. Y se explica a continuación: “Esta imagen está compuesta de 12 fotos tomadas en febrero de 2020 en Nazaré. Empecé por encoger a Kai Lenny en su ola ganadora del evento (se refiere al primer Nazaré Tow Surfing Challenge) y a partir de allí me volví loco retocando”.

Así se explica que aparezcan en una misma ola -además de Lenny- Lucas ‘Chumbo’ Chianca, Ian Walsh, Maya, etc, con una moto de agua remontando, otra escapando por los pelos o incluso Abraham Hochstrasser realizando un aéreo con su jet ski a los pies de la ola más grande jamás vista. Todo ello, observado por numeroso público desde el nítido fuerte de Sao Miguel donde está el mítico faro y con una luz digna de los mejores atardeceres de Portugal.