Ante repunte de contagios del covid-19 Protección Civil del municipio refuerza las recomendaciones

María Arévalo

El secretario de Protección Civil y Gestión Integral, Gustavo Ariza Salvatori, recomendó el uso de cubrebocas cuando salen las personas de sus hogares para realizar sus actividades esenciales para que los contagios del covid-19 en el exterior sean menor, por lo que al llegar a casa se debe retirar la mascarilla de manera adecuada, el uso del gel antibacterial, lavarse las manos, limpiar todos los artículos con los que ingresan, desinfectar los zapatos, ropa, lavarse los dientes y cepillarse el cabello.

“Lo que podemos hacer es prevenirnos cuando salimos para no contagiarnos y al llegar a nuestras casas desinfectarnos para no contagiar a los familiares que no pueden salir, debido a que se están registrando los contagios del virus en los hogares”, explicó Ariza Salvatori.

Asimismo, destacó que en esta contingencia sanitaria, los jóvenes son quienes están desacatando los decretos y medidas sanitarias, por lo que siguen saliendo y realizando fiestas privadas y llevan el virus a sus hogares.