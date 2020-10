Vlush estrenó el video de “Si quieres”, que forma parte de su EP “4 Jinetes”

Por Mino D’Blanc

La banda mexicana Vlush estrenó el video de su sencillo “Si quieres”, que forma parte de su EP “4 Jinetes”.

Dicho video fue grabado en una obra negra, así como en el mercado del a colonia Ramos Millán, sección Bramadero del barrio de Iztacalco durante el mes de septiembre, bajo la dirección de Lu Pastorius, quien también se ha encargado del as dos portadas de los sencillos conocidos hasta ahora del EP antes mencionado. La edición corrió a cargo de Frank Fuck y Gerson Escudero, quien en la década de los noventa fuera VJ de Much Music México y que actualmente dirige su casa productora.

El video cuenta la historia de una chica que pierde poco más que su tranquilidad a causa de una serie de mensajes de texto que derivan en un final al gusto del espectador.

La actuación fue ejecutada por Nancy N., una estudiante de biología de la UNAM quien siendo fan de la banda se ofreció a colaborar con la finalidad de seguir creando conciencia entre las mujeres y los problemas a los que se deben enfrentar desafortunadamente todo el tiempo que es este caso es el hostigamiento.

“Creo que el tema que nos canta Juan Gabriel nos habla de un hostigamiento disfrazado de amor, cuando una mujer dice que no, quiere decir que sí?. Este deplorable concepto existe y se perpetúa en nuestro imaginario social, causando que el hombre considere que una negativa, es solo el primer paso a una posibilidad. Debemos recordar a todos los hombres del mundo, que cuando una mujer dice No, es No. Hemos creado un mundo mitológico y religioso donde culpamos a la mujer de todos los males, y uno mediático, donde solo la vemos como un recipiente de placer para los instintos carnales. La publicidad no colabora mucho, ni los estereotipos de los medios de comunicación” comenta Frank Fuck vocalista de Vlush, quien contó también que debido a la situación actual a raíz de la pandemia de COVID-19, se tuvo que adaptar a un crew reducido para la filmación.

Coincidentemente cuatro años después de que se estrenará “Si quieres”, el videoclip póstumo del cantautor Juan Gabriel, grabado en Acapulco, Guerrero, pocas semanas antes de su muerte, Vlush lanza su versión del mismo a manera de homenaje como parte de su material “4 Jinetes” en donde re versiona y adapta al concepto Vlush temas clásicos de los inolvidable José José, Juan Gabriel, Rocío Durcal y Camilo Sexto, toca ahora el turno del tema “Si quieres” grabada originalmente en “Cosas de Enamorados”, decimoctavo álbum de Juan Gabriel lanzado en 1982, una producción realizada por el “Divo de Juárez” acompañándose en la guitarra por Chamín Correa (en estado de gracia) quien también realiza los arreglos de requinto.

Ahora en 2020 la retoma Vlush, la produce Dead Jagger, el arte de portada es obra de la diseñadora gráfica Lu Pastorius y llegó a todas las plataformas el pasado 11 de septiembre vía la disquera Barbarela Records y la distribuidora Altafonte.