PAN, único beneficiado si Felipe Calderón no logra las prerrogativas y el registro con México Libre

Debate

Por Roberto Desachy Severino

La masacre impune en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en la que fallecieron 49 bebés, el grosero y también sin castigo fraude al erario público con la llamada Estela de la Luz, el fraude electoral del 2006 y haber ensangrentado al país son solamente algunas de las razones por las que muchos festejaron el hecho de que el INE haya negado el registro a la agrupación del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, México Libre, como partido político nacional.

El repudio de una gran parte de la población mexicana para Calderón Hinojosa y, en menor medida, su esposa Margarita Zavala, está muy bien ganado. También sería positivo para el país que este par no volviera a sangrar al erario público nacional con el registro de un supuesto partido político que no tiene ninguna posibilidad de jugar un papel importante en el 2021: Guardería ABC: lecciones de una tragedia

Pero es altamente probable que el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus allegados hayan festejado de manera prematura –o equivocada- el rechazo inicial a que México Libre esté en las boletas durante los comicios concurrentes del 2021: Celebra López Obrador negativa de registro a ‘México Libre’

Porque si Calderón Hinojosa y su cónyuge no logran que el TEPJF les otorgue el registro para el 2021, el único beneficiado será el PAN, cuyo voto no se dividiría. Aunque haya quienes extrañan, añoran la gestión del ex presidente, en su gran mayoría se trata de votantes conservadores, de derecha, que en las urnas se inclinan por el blanquiazul: Cinco datos que debes conocer de la Estela de Luz

CALDERÓN Y AMLO, ¿JUNTOS EN EL MISMO BARCO?

Por ende, es probable que el TEPJF ceda la acreditación a México Libre, con ello, el ex presidente tendrá –otra vez- millones de prerrogativas del dinero público para disfrutar, mientras que una eventual división del sufragio conservador beneficiaría a Morena y perjudicaría al blanquiazul, que es –según las encuestas- el más fuertes de los partidos opuestos al lopezobradorismo.

Además, si finalmente el tribunal avala la existencia de México Libre, el presidente López Obrador solamente se encogerá de hombros y dirá que “así es la democracia”, sabedor de que una eventual alianza de los calderonistas con el PAN no le sumará nada al blanquiazul en términos electorales.

Porque 99 de cada 100 incautos que estén dispuestos a sufragar por el ex presidente y su esposa de cualquier manera iban a votar por el blanquiazul y, quizás, alguno más habría apoyado al PRI, ¿o de veras alguien piensa que algún elector de Felipe Calderón -que no sea el ex director del IMSS, Germán Martínez- estaría dispuesto a irse con Morena?: #ANÁLISIS Las renuncias en el gabinete de AMLO: ¿Qué hay detrás de ellas?

TODO ESTÁ PACTADO, EL TEPJF LE DARÁ EL VISTO BUENO A CALDERÓN Y ESPOSA: LUIS PAREDES

“Todo está pactado con el propio PG y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) terminará por darle el registro a Felipe Calderón y esposa”, calculó el ex presidente municipal panista de Puebla, Luis Paredes Moctezuma: A México Libre lo encabezó yo, responde Margarita Zavala a AMLO

Cuestionado al respecto, el ex miembro del PAN y del Yunque estimó que México Libre obtendrá el registro y las prerrogativas para participar en la elección concurrente del 2021, ya que así les conviene tanto a Andrés Manuel López Obrador como a Felipe Calderón. El primero necesita dividir el voto del panismo y el segundo quiere el dinero inherente a la franquicia de un partido político nacional.

En consecuencia, el TEPJF cederá la acreditación a la agrupación del ex presidente de México y lo que sucede con la negativa del INE es “pura faramalla”, para que Calderón y Margarita Zavala se victimizaran, se tiraran al piso, como están haciendo, a través –incluso- de columnistas nacionales afines, como Jorge Fernández Menéndez.

Paredes Moctezuma subrayó que “México Libre debe obtener el registro para darle en la madre al PAN”. No obstante, añadió que, al menos en Puebla, el blanquiazul podría llegar unido a los comicios concurrentes, si el dirigente municipal, Jesús Zaldívar, logra unir a los grupos “del yunque morenovallista encabezado por Genoveva Huerta y el del yunquismo tradicional”: Ratifica el TEPJF el triunfo de Jesús Zaldívar al frente del Comité municipal del PAN en Puebla