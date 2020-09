Desde Morelos, Cuauhtémoc Blanco quiere robarle mil 600 hectáreas de territorio a Puebla, acusa el Barzón

Presentan controversia constitucional para delimitar el territorio entre Puebla y Morelos

Hipólito Contreras

Presentamos el 8 de septiembre una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir que sea esta instancia la que determine la situación territorial entre Morelos y el estado de Puebla, concretamente el municipio de Tochimilco ya que el gobierno del estado de Morelos pretende quedarse con mil 600 hectáreas, afirmó Gerardo Pérez Ramírez, presidente del Barzón en el estado de Puebla.

Consideramos, dijo, que hay una violación a la garantía de audiencia, toda vez que el estado de Morelos con fecha 10 de julio emitió un decreto para delimitar el territorio morelense entre Hueyapan y Tetela del Volcán, pero en esta delimitación invaden aproximadamente mil 600 hectáreas de territorio poblano de la comunidad de Alpanocan, municipio de Tochimilco Puebla.

Consideramos que era pertinente la intervención de la Suprema Corte, comentó, la organización asesoró a los afectados en la presentación de la controversia constitucional, el 22 de septiembre la admiten y la engrosan con una controversia que había promovido Tetela del Volcán porque no estuvo de acuerdo con la formulación de este decreto en el cual delimita el territorio y nos anexa a esta controversia y ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el decreto quede sin efectos hasta en tanto y cuanto se resuelva el fondo de asunto que es la cuestión territorial.

Explicó que el estado de Morelos ya no podrá intervenir materialmente en relación al territorio en disputa, tiene que para todo intento de intervención hasta que se resuelva la controversia constitucional, es la primera etapa del procedimiento que consideramos es correcta para evitar un conflicto social y político porque ha habido algunos intentos de violencia por parte de los vecinos de Hueyapan, vamos a esperar que se culmine el procedimiento para delimitar algún tipo de estrategias, consideramos que todos los elementos técnicos y legales son a favor de la comunidad de Alpanocan, municipio de Tochimilco, no hay motivo para no pensar.

Informó que se espera que la controversia se resuelva en un periodo de seis a ocho meses, no tenemos ningún reparo en sentido porque una vez que se suspendió el decreto no hay peligro material de poder tomar posesión de esos territorios o de avanzar en la intentona del estado de Morelos para hacerse de ese territorio.

Recordemos, expuso, que es una zona maderable y aguacatera, de mucha agua, hay intereses económicos por parte de Morelos, consideramos que es delicada la situación porque es un territorio perteneciente a comunidades indígenas, el artículo 2 de la Constitución los ampara para la autodeterminación de su territorio.

Consideramos, denunció, que hubo miopía política y jurídica por parte de los asesores del gobierno en este tema porque consideraban que no era relevante, nos dijeron, sí habrá apoyo, nos han abierto las puertas, pero no vieron la necesidad de una controversia, por eso nos coordinamos con el presidente municipal de Tochimilco y el síndico, por eso se presentó la controversia constitucional.

Indicó que del Congreso de Puebla no ha habido ningún apoyo, tiene la obligación de delimitar los territorios poblanos, por lo que se le pide delimite el territorio de Tochimilco como marcan los criterios virreinales y algunas sentencias de esa época.