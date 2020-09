Regidora de Zautla acusa de discriminación y violencia de género al presidente municipal

Hipólito Contreras

Magnolia de la Huerta Ramírez Martínez, regidora del municipio de Zautla, denuncia al presidente municipal Víctor Manuel Iglesias Parra, de discriminación y violencia de género ya que desde el inicio de la administración municipal la ha agredido impidiéndoles realizar sus actividades, finalmente ordenó que ya no se le pagara su sueldo.

Desde el inicio, expuso, fui discriminada por el presidente al no entregarme las herramientas necesaria para desempeñar mis funciones al quererme obligar a desempeñar una función diferente a mi comisión, al prohibirme públicamente ante regidores y personal del Ayuntamiento tener amistad con los regidores de oposición ya que de hacerlo amenaza con hacer un cabildo y retirarme del cargo, violando todo principio de democracia ya que la población votó por una planilla, no nada más por el presidente, incluso me quitó el celular para tener accesos a los cabildos y negarme las copias de las actas de cabildo.

La violencia, agregó, se volvió cada vez mayor no sólo por el presidente sino por algunos regidores que me miraban de manera inapropiada y personal del ayuntamiento.

Poco a poco, agregó, el presidente me hizo a un lado generando mayor violencia psicológica, dio órdenes para que no se realizara la limpieza de mi oficina, dejó de convocarme a eventos públicos, dejó de notificarme a cabildos hasta que en enero de este año dejó de pagarme, colocó a mi suplente en mi cargo sin ninguna resolución del Congreso del estado.

Denunció que el presidente realizó una campaña de desprestigio por las comunidades del municipio “refriéndose a mi como una loca revoltosa por lo que me corrió, por lo que la gente no debería acercarse a mí, agrediéndome psicológicamente, claramente agresiones de género, ya que por se mujer quiere estar humillándome”.

Pido al Congreso del estado, a Gobernación, al gobernador del estado y a Derechos Humanos dar resolución a mi caso, el proceso legal ya fue admitido en el Tribunal de Arbitraje del estado el uno de septiembre, pedimos se aplique todo el peso de la ley contra el presidente municipal quien se dice ser influyente con Gobernación, no sólo yo he sido víctima sino mis compañeras regidoras a las que se les hace creer que son empleadas del presidente, no se puede hablar de igualdad cuando hay hechos de violencia de género, expresó.