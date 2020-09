Pardo, Oliveras, Tovar, Vecchi y Pérez de Lara cierran jornada doble de Nascar Peak México Series en Puebla

RDS/Staff

Puebla, a 12 de septiembre del 2020- Los pilotosde la categoría, así comode la, catalogaron esta quinta jornada del campeonato, como complicada.

Rubén Pardo, atleta Monster, piloto de la máquina #77 de ITCR Infraestructura – LUMO Financiera del Centro – Monster Energy – Vertiv – Castrol – Telcel – Skippy – Hangar Inn Hotel Select – Alsoma International e integrante del equipo Alpha Racing, cerró en la posición 8 de la categoría.

“Esta quinta fecha resultó ser una carrera bastante difícil y complicada. No traíamos mucha velocidad, pero logramos terminar en el lugar 8 y con el coche completo que es lo más importante, así que habrá que seguir trabajando para dar mejores resultados en Querétaro”, dijo Rubén Pardo.

Por su parte Hugo Oliveras, piloto del auto #11 de Monster Energy – 3M – Quaker State – Freightliner – JM Display – Valton’s Group, concluyó en noveno lugar.

“Fue una carrera muy peleada, no estuvimos tan fuertes como en la ronda 1, que fue ayer; el coche no estuvo al 100% aunque yo me sentía bien. Así que hay que seguir trabajando en todos los detalles que tuvimos y así mejorar para la siguiente fecha en Querétaro, la cual también será circuito.

“Es importante terminar la carrera en la vuelta de líder lo que siempre es bueno para mí. Así que seguimos avanzando y sintiéndonos cada vez mejor”, comentó el propietario del equipo HO Speed Racing, Hugo Oliveras.

Sin embargo, Santiago Tovar piloto del auto #26 de Freightliner – Quaker State – Briggs Equipment México – Monster Energy – Valton’s Group, se vio obligado a abandonar la carrera tras fallas mecánicas.

“Me voy de Puebla triste por el resultado ya que fue un día complicado, tuvimos que cambiar el motor y la verdad es que el equipo se rifó al tener el coche listo para salir. Pero tuvimos una falla eléctrica.

“Estábamos peleando el top 3 de la categoría y el 7 general, pero no pudimos terminar con un buen resultado. Desgraciadamente así son las carreras, ayer nos fue muy bien, hoy no, así que habrá que replantear muy bien las cosas para estar listos para Querétaro”, argumentó Santiago Tovar.