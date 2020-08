Pide obispo auxiliar de Puebla evitar el egoísmo entre los fieles católicos durante crisis sanitaria

Jorge Barrientos

El obispo auxiliar de Puebla Tomás López Durán, hizo un exhorto a los fieles católicos poblanos a que no endurezcan su corazón durante esta época de crisis sanitaria y evitar el egoísmo ya que de hacerlo se encierran en sí mismos “se preocupan sólo por ustedes y no por el proyecto de Dios, que es no ser egoísta sino es que suba a la cruz y da la vida por todos”.

Al considerar que es necesario aprendan a dar generosamente su vida por los demás, recordó que es necesario trabajar más en el mandamiento de Jesús que es amarás a dios sobre todas las cosas y al prójimo, y con ello se generara armonía.

López Durán, señaló que se está atravesando una situación difícil, una crisis en todos los ámbitos tanto familiar, laborales, personal y también económico.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad católica a no dejarse llevar por los intereses materiales y actuar de manera egoísta ante el llamado y el proyecto de Dios.

“La invitación en este domingo resulta clara, el que quiera seguirme que tomo su cruz porque quiera ganar la vida en este mundo la, pero el que se desvía por mí y por el evangelio, la terraza y la amplificación”, en sí.

Por otra parte, enfatizó en que todos estamos en un camino perfecto diseño para que, en el hombre, humano y divino, una perfecta armonía.

“Si solo nos preocupamos por nosotros caemos en el egoísmo, en la vanidad o en la comodidad, pero si atendemos al mandamiento de Jesús que dice ‘amaras a Dios por todas las cosas y a tu prójimo como a ti’, se genera una armonía perfecta, una simetría en donde la capacidad del ser humano para vivir la dimensión clara y perfecta del amor”, destacó.