Gepe habla sobre su nuevo sencillo “Confía” a dueto con Vicentico

“Confía” es el nuevo sencillo promocional de Gepe, quien cuenta en el mismo con la colaboración de Vicentico, una de las leyendas más importantes de la música en español.

El mensaje de la canción es claro: en un mundo lleno de peligros y riesgos, es difícil confiar, pero cuando nos fiamos de las personas correctas, nos volvemos fuertes, unidos y más humanos.

El video oficial de “Confía” fue dirigido por Esteban Bustos, Gepe y Vicentico, quienes invitan al público a entrar al mundo de la confianza. Un estimulante lugar donde humanoides, calacas y fantasmas se mueven en medio de las preguntas y respuestas lanzadas por la letra de la canción, una invitación para unirse a una celebración alegre y divertida. Emociones que nos conectan y muestran la fortaleza nacida del sentimiento de confiar.

El tema, trabajado junto al dos veces ganador del Grammy a productor del año, Cachorro López, también es una reflexión en torno a qué cosas guardamos y la necesidad de compartirlas.

Gepe ofreció una conferencia de medios de manera virtual, desde su casa en su natal Chile. Agradecemos la atención del licenciado Miguel Ángel Hidalgo, de Sony Music, para la realización de nuestro trabajo periodístico.

-Sobre el pensamiento que tiene mientras interpreta la canción:

Justamente ahora sucede que desde que esta canción fue lanzada la he podido cantar en vivo únicamente de manera Streaming, lo cual no deja de ser un ejercicio súper interesante y hoy por hoy representa las ganas que tengo de estar con esa otra persona, con mi amigo, con el público principalmente por supuesto que me escuche. Qué ganas de estar lo más cerca posible, qué ganas de estar en el escenario, como en el fondo yo diría que en todas las canciones estoy diciendo eso de que ustedes estén bien, yo estoy bien acá y ojalá nos podamos ver pronto. Y eso es lo que siento y es lo que me gustaría que sucediera más temprano que tarde.

-Lo que lo hace diferente a los demás artistas que tienen el mensaje de esperanza, de confianza, de amistad, de paz y de amor que él transmite:

Ojalá que haya la mayor cantidad de gente que tenga ese mensaje y al mismo tiempo creo que cada uno es un individuo súper distinto. Todos somos distintos. Lo que puedo hacer al respecto mío como Gepe es que Gepe hay uno solo y no lo digo de alguna manera así de por vanagloriarme, sino tiene que ver que la historia de Gepe la inicié en 2005 y la sigo construyendo hasta el día de hoy y por lo tanto mi visión, mi energía, mi composición y manera de cantar me pertenecen solo a mí, pero yo pertenezco a una escena musical también y eso es lo que de mi trabajo me individualiza, me diferencia del resto, pero no me separa.

-El proceso de la canción y la participación de Vicentico:

Esta es una canción que tiene que ver con la necesidad de expresarle al otro de cómo está, de que yo estoy bien, de que ojalá nos veamos pronto, eso es más bien el mensaje al respecto de esta canción. Pero el concepto musical a mí se me hace súper interesante expresarlo; la idea del arreglo musical tiene que ver con los noventas, a mediados de los noventas cuando comenzaron a surgir Los Cadillacs, Café Tacuba, Los Tres, Manu Chao, donde había una idea de que lo latino podía no ser solamente rock, sino podía ser rock más sonido latinoamericano folclórico, por ejemplo, como Café Tacuba o como Manu Chao, o tener tinte como salsa o merengue que fue lo que pasó con Los Cadillacs. Eso fue lo que quise hacer yo, como hacer referencia a esa herencia como la salsa, el hip hop, algo así, por eso mismo fue que intenté y se logró de invitar a Vicentico a esta canción, gracias a Cachorro López, quien produjo esta canción y que se conocían los dos. Vicentico llegó días después a grabar la canción y la verdad que tuvo mucho sentido justamente la persona que estaba ahí que es un grande, todos sabemos que es una súper leyenda y la verdad que fue una experiencia maravillosa estar ahí grabando y que haya cantado una canción mía. Un súper honor.

-Sobre lo que se involucra en sus producciones y sus discos:

Trato de involucrarme lo más posible. Me meto solamente en lo musical, no elijo que micrófono usar o eso. Yo digo “mira el sonido que yo quiero para esta canción es tal o cual, y ojalá lo logremos” y vamos probando cosas, invitando a gente para que toque. El productor en general es un compañero en eso; tiene mucho que decir en relación a la idea que esa persona también tiene para arreglar la canción. Es un trabajo que no sé si se hace 50 50, pero yo diría que está bastante equilibrado y ese es el rol que juego yo de generar el concepto musical.

-La recepción de la gente a la canción:

La verdad que bastante bien. Además de lo musical, de la letra que podemos hablar, creo que el video ha tenido muy buena acogida en sí. Hay dos puntas en este video; por un lado está la canción que se hizo en abril o mayo del año pasado y que tiene todo un cuento, pero sobretodo lo que es muy importante para mí en relación al video es que se hizo en cuarentena en un momento muy álgido de la pandemia aquí en Chile, donde nadie podía salir a la calle, ni a la esquina, entonces el video se hizo así con ese afán de mostrar algunos lugares muy representativos, vacíos por supuesto y poner ahí los personajes que forman del inconsciente colectivo latinoamericano, de alguna manera las calacas, ciertos colores, ciertos bailes, de alguna manera remiten a lo latinoamericano y eso creo yo que llama bastante la atención en respecto al video.

-¿Se considera un artista arriesgado, sí o no y por qué?

Yo creo que el riesgo siempre es necesario para ir reformulándose y eso también es una satisfacción para mí. El generar cierto porcentaje de novedad en lo que estoy haciendo. A mí me emociona. “Mira lo que logré, este nuevo espacio, abrir un poco el horizonte”, hablando en tercera persona y siempre es necesario para generar una novedad y algo sobre lo que hablar que no sea siempre una canción más de Gepe o un nuevo disco más de Gepe; que sea algo que tenga sentido y que sea algo nuevo para mí, tanto como para el público. Se podría hablar de que haya un equilibrio tanto para mí como para el público.

-Lo que significa el folclore para Gepe al entregárselo a la gente:

El folclore para mí tanto para Latinoamérica, como para el mundo, es el sedimento más básico para todos nosotros, es como la esencia. Puede estar ahí inclusive de manera inconsciente, pero siempre está ahí. Es como el corazón cultural que tenemos dentro.

-¿Tienes alguna meta por lograr o variar en tu género musical?

A mí me gustaría un día poder hacer y lo he dicho hace muchos años y no lo he logrado de hacer un disco de solo voces o solo melodía vocales o solo letra, eso me encantaría un día lograrlo. Creo que ese sería un álbum bien definitivo. Siempre lo he querido, hace nueve años se me ocurrió la idea y lo voy a hacer. Esa sería una buena meta, un buen experimento, bastante riesgo desde luego.

-Lo que le aprende a Vicentico y lo que le puede dar Gepe a Vicentico:

Es difícil que un artista en concreto le diga algo a otro artista, a no ser que sea algo personal de que me cae muy bien o me cae muy mal o lo que sea, pero creo que cada artista sobre todo cuando somos solistas vivimos de un mundo interior súper complejo. Él es súper sencillo, súper vulnerable también, entonces es difícil hablarse uno a otro en sentido creativo a no ser que generes una confianza muy profunda. Yo tengo amigos que son compositores, pero los conozco desde hace muchos años. Lo que sucede con un artista tan grande como Vicentico es que él tiene mucho que decirme a mí o tiene mucho que decirnos a los que venimos detrás de él, pero lo que él me pueda decir tampoco tiene que ver con las palabras que ocupe, sino con la manera que graba, la manera en que proyecta su energía, cómo prepara su voz, desde cosas técnicas hasta cosas espirituales. Y de vuelta siento lo mismo con artistas más jóvenes y me sucede a mí también, porque traen una frescura y una ansiedad creativa, una ansiedad social por llamarlo súper especial y me dan muchas ganas de aprender de eso. Pero creo que los artistas solistas nos movemos bien en silencio, cada uno con su rollo mental. Simplemente admiración hoy por hoy decirle a Vicentico y fue lo que le dije de alguna manera.

-Palabras con las que define la fusión entre él y Vicentico:

Pop Rock latinoamericano. Como siempre el sonido pop rock era atemporal y creo que lo inventaron por ahí de los años setentas grupos sudamericanos y a mediados de los noventa explotó a mi juicio.