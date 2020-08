Fallece la directora y actriz Mónica Miguel

TVNOTAS

En los primeros minutos de este miércoles, la Organización Nayarita para Desarrollar el Arte (ONDA Nayarit), dio a conocer el lamentable fallecimiento de la directora y actriz Mónica Miguel.

”Con profunda pena notificamos el fallecimiento de la actriz, intérprete y directora de escena Mónica Miguel. Descanse en paz. Nuestras más sentidas condolencias y solidaridad para su familia”, se lee en el comunicado.

Con profunda pena notificamos el fallecimiento de la actriz, interprete y directora de escena Mónica Miguel.

Descanse en paz.

Nuestras más sentidas condolencias y solidaridad para su familia. pic.twitter.com/UE7BqlbMCG — ONDAcultural (@laONDAcultural) August 12, 2020

Dicha información fue difundida a (ONDA Nayarit) por Carmen Pineda Miguel, hermana de Mónica Miguel.

Ante esto, las muestras de cariño y despedidas por parte del medio artístico no se hicieron esperar, entre ellos destacan María Sorté, Ana Brenda Contreras, entre otros.

”Con profundo dolor despierto con la noticia del fallecimiento de mi querida maestra Mónica Miguel. Solo los que hemos trabajado con ella sabemos lo mucho que las novelas mexicanas le deben a esta gran directora, maestra, actriz y cantante. Personalmente le debo tantísimo en escena y por fuera, mucho de lo que sé cuando se tiene que trabajar en medio de tanta inmediatez es gracias a ella.

Siempre al pendiente exigiéndome aún estuviera en otros proyectos. Siempre animándome cuando al inicio no me quedaba los personajes principales y me daban otro de reparto. Exigía un proceso y una armonía y eso se lo deberemos siempre. Estoy segurísima que está disfrutando de este su nuevo viaje. La voy a extrañar mucho. La imagino declamando maestra orgullosa siempre de su querido Nayarit … la voy a extrañar. Brava Monica”, escribió Ana Brenda.

Cabe destacar que el último trabajo de cine en el que participó Mónica Miguel, fue la multigalardonada película ‘Sueño en otro idioma’, en 2018, de Ernesto Contreras, donde dio vida a ”Jacinta” un personaje entrañable que quedó en la memoria para siempre.

Gloria Chávez Miguel, conocida en el medio artístico como Mónica Miguel, nació un 13 de marzo de 1939 en la ciudad de Tepic, Nayarit, donde por cierto, siempre estuvo orgullosa de sus raíces.

La primera telenovela en la que participó (1973) ‘Entre Brumas’, y desde ahí una larga lista, donde generalmente le dio vida a personajes humildes o indígenas.

Más tarde, en 1987 debuta como directora de diálogos en la telenovela ‘Quinceañera’, que sin duda marcó un antes y un después en su vida laboral, muchas veces de la mano de la reconocida productora Carla Estrada.