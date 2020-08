Miguel Bosé se vuelve tendencia por comentarios contra vacuna

SHOW NEWS

“Nos quieren m@tar”, asegura el cantante español en sus redes sociales

Miguel Bosé volvió a situarse en el centro de la p0l3mica y se convirtió en tendencia con su controvertida posición respecto a una futura vacuna, hacia la que se mostró aparentemente en contra.

Un usuario de Twitter compartió un gráfico que mostraba la relación entre los vacunados de gripe y las personas que han mu3rt0 por Covid-19, sugiriendo que la m0rt@lidad aumenta si se incrementa el número de vacunados.

“¡¡¡Nos quieren m@t@r!!!”, escribió el intérprete español al compartir el tuit.

Al parecer el famoso cree que hay algo más detrás de la actual pandemia y esta no es la primera vez que el cantante se pronuncia contra la prevención del coronavirus.

Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España-Bill Gates, publicó el pasado 9 de junio, parte de un hilo de Twitter en el que @l3rtaba contra el dominio global propiciado por la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI).

En esa ocasión, el famoso tachó a los integrantes del movimiento de ser especialistas en vacunas fallidas que tantas v1ct1mas han causado alrededor del mundo.

El pasado 25 de julio volvió a la carga al compartir un vídeo del empresario Bill Gates en el que discutía sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna.

MÁS EVIDENCIAS DEL BICHO POLÍTICO QUE NO TE CUENTAN. 👉🏼 https://t.co/wRHzmG0e3u — Miguel Bosé (@BoseOfficial) August 10, 2020

Escuchen y vean esto. Fíjense en el lenguaje corporal y en la falta de argumentos. Pretende que la humanidad sea su laboratorio personal. Este señor está mal, muy mal, y hay que pararle los pies. Despertad y difundid, afirmó el español.

Miguel Bosé también mostró su rechazo tras conocerse que el Premio Princesa de Asturias de Cooperación 2020 fue otorgado a la mencionada GAVI.

¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Gobierno pelele de Soros y Gates. ¡Vergüenza!, manifestó.