Si los poblanos no se cuidan, ¿quién?: Hipólito Contreras

Hipólito Contreras

Llega el momento en el que todos absolutamente todos somos responsables de todo, es decir, de demostrar que sabemos tomar nuestras propias medidas y sabemos respetar las que nos indican las autoridades.

En esta pandemia que ya se prolonga por cuatro meses, la responsabilidad es de todos, el gobierno en sus tres niveles tiene su responsabilidad tomando las medidas necesarias de protección, por otro la sociedad, los ciudadanos, tenemos la misma responsabilidad de tomar las medidas preventivas. Cuando gobierno y sociedad se unen y forman una sola fuerza los resultados son extraordinarios.

Pero si el gobierno cumple lo suyo y la sociedad no, no hay buenos resultados, se trata de una buena coordinación entre los dos, se trata de que gobierno y sociedad dialoguen sobre las mejores medidas preventivas, y que se apliquen.

En Puebla hay muchos ejemplos de municipios y comunidades en donde son los mismos pobladores los que se auto protegen vigilando los accesos, para interrogar a toda persona que ingresa, tomando la temperatura a todo mundo, eso es protegerse, cuidarse, no se trata de coartar libertades, sino de impedir en los posible que gente infectada ingrese a una comunidad porque va a provocar que otros más se contagien.

Sin embargo, esto no sucede en todos lados, la sociedad actúa de diversa manera, su conducta es diferente en cada lugar. Es probable que la pandemia haya bajado su fuerza después de 120 días, sin embargo, los contagios no bajan porque la gente no colabora, no se preocupa ni se ocupa en tomar medidas preventivas, la gente en muchos lados sigue haciendo su vida normal como si nada pasara.

En Puebla por ejemplo los mercados municipales, los tianguis y los ambulantes funcionan de manera normal como si nada pasara, las calles del Centro Histórico están nuevamente llenas de ambulantes, no hay quien los frene, venden de todo durante todo el día, y no es que cometan un delito, tienen derecho a ganarse la vida, la situación económica es complicada, pero debe haber orden, no puede haber cientos o miles de ambulantes en las calles, el riesgo es alto.

Visité apenas el mercado Cinco de Mayo, las calles 16 y 18 poniente, la 3 la 5 norte, son un mar de humanos, el interior del mercado está atestado de gente, unos vendiendo y otros comprando, la única medida que toma es la aplicación de gel en los accesos.

Esto pasa en todo los mercados municipales y tianguis de la capital, lo mismo sucede en los 217 municipios del estado, el comercio opera a todo lo que da como si nada pasara, no se trata de prohibir la venta sino de ordenar, de delimitar, de poner horarios de venta, de que todo mundo use cubre bocas y gel.

El virus no es mortal en más de un 90 por ciento, es perfectamente controlable, sólo se necesita que la gente se cuide, que el gobierno aplique medidas en todos lados, por ejemplo, evitando que en el transporte público la gente vaya de pie y viajen amontonados, debe lograse que las combis, los microbuses y autobuses sólo vayan con el cupo lleno, es decir con su capacidad de asientos, ni uno más.

La gente sigue haciendo fiestas tanto en la capital como en los municipios, a veces verdaderas fiestas, quince años, bodas, la policía llega, pero los organizadores les dan para el refresco y nada pasa.

Si así seguimos Puebla seguirá en semáforo rojo porque los contagios no bajan. Resulta absurdo que, a algunos sectores de la economía como los hoteles, restaurantes, cines, centros de diversión, centros turísticos, etc., por ley los tengan suspendidos mientras que a los demás se les de permiso de operar incluyendo a los ambulantes, de qué sirve que unos se sacrifican y se les lleva a la quiebra con todo el efecto económico y de desempleo, mientras que los demás siguen igual.

Ha faltado coordinación entre sociedad y gobierno en Puebla, el gobierno aplica medidas, suspende actividades en diversidad de sectores, pero a otros los deja libres, así no se puede. Si los poblanos no se ordenan, si no se protegen, si no se auto cuidan, esto no va a terminar, se va a prolongar más tiempo.

Es curioso que la sociedad no se esté organizando para cuidar su salud que es lo más importante, en cambio, se organiza muy bien para cuidar sus bienes, para cuidar su seguridad, cierra calles, coloca rejas, por todos lados hay letreros, mantas, que dicen, ciudadanos organizados contra la delincuencia, hoy debería de decir, ciudadanos organizados contra la pandemia. Poblanos cuídense, si no son ustedes, ¿quién?