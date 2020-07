Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

¿Por qué le pusiste el nombre “Los caminos de Florencia” a tu libro?

Por amor y por una promesa. Mi abuela se llamaba Florencia, ella pasó por una etapa muy difícil con la enfermedad de la diabetes y en los últimos años de vida yo dormía con ella, pues había estudiado enfermería técnica y a veces debía despertarme en la madrugada para atenderla. Es realmente doloroso ver que un familiar está ya por partir de esta vida. Bueno yo le hice una promesa le dije que el primer libro que escribiría llevaría su nombre en honor a ella y así ha sido en la dedicatoria pueden encontrar la foto de mi abuela y el primer poema está dedicado a mi abuela Florencia. Recuerdo mucho que mi abuela me contaba infinitas historias, ella era de Huancayo y gracias a ella me sé mucho cuentos que son populares en las creencias de la provincia. Yo siento que ella me guía desde el cielo y que ha sido mi fuerza, mi impulso, mi motivación. Y te puedo decir que hasta el día de hoy sueño con ella es casi constante soñar con ella.

¿Para qué público está dirigido tu poemario?

Mi poemario está dirigido para adolescentes, jóvenes y adultos. Hay poemas llenos de musicalidad y tiernos que los adolescentes pueden dedicar a sus padres. También encontrarás poemas que abordan temas como: el enamoramiento, la ilusión, la decepción, la confianza en uno mismo, incluso poemas con términos geométricos y anatómicos muy interesantes. Puedes encontrar también poemas que descifran la juventud como: el amor, utilizando términos de la biología, la desesperación, la depresión, el romanticismo, la felicidad. Además hay poemas que te hablan de un amor eterno que he escrito especialmente para que los esposos se los puedan dedicar, en esos versos encontrarás las maravillas que puede expresar el alma y he pensado también en los adultos mayores y he escrito estos poemas especialmente para ellos, abordando temas que tocan la fibra humana como la soledad, el recuerdo, la tristeza, la filosofía de la vida, el tiempo, la muerte, la felicidad, la despedida de la vida.

¿En qué provincias del Perú has presentado tu libro?

“Los caminos de Florencia” ha sido presentado en Cajamarca, Chincha, Cusco, Ica, Piura, Huancayo, Huacho, Pacasmayo y en Trujillo (La Libertad).

¿Por qué escribes poesía y cuál es tu visión de la escritura en el mundo?

Porque siento una necesidad de expresar música, vida, muerte y arte a través de mis escritos, siento que la poesía me hace mostrar mi esencia, mi idiosincrasia, mi verdad, me hace hacer magia y me envuelve su magia.

Mi visión de la escritura en el mundo es tejer redes de escritura y lectura en cualquiera de sus géneros literarios (Novela, cuento, poesía, obras de teatro, ensayos, etc.) a través de la difusión, sensibilización por el arte y la no discriminación, toco este tema porque muchas veces he escuchado a escritores decir “yo escribo novelas y por ende es más difícil” o “estoy en otro nivel”. Creo que todo arte se debe apreciar y respetar en cualquiera de sus ámbitos y en cualquiera de sus formas.

¿Cómo podemos adquirir tu libro?

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta es terapeuta de lenguaje, escritora, pintora, cantante, poeta y actriz peruana, nacida en Lima. Es autora del libro de poesía Los caminos de Florencia, publicado en julio del 2018. En julio del año 2019 ha publicado la segunda edición de su libro como Autor-Editor.

El sábado 8 de febrero del 2020, la escritora y artista recibió en Cusco el “Premio Mundial a la Excelencia Literaria”, concedido a los más grandes intelectuales, poetas, escritores, artistas, académicos, autoridades e intelectuales de todo el mundo. Estos premios son entregados por la Municipalidad Provincial de Urubamba en Cusco – Perú, asociados con la Unión Hispanomundial de Escritores (UHE), La Motivational Strips, del Sultanato de Omán y Thermomix World Nations Writers’ Union, de Kazajistán.

El evento se llevó a cabo a las 11 a. m. en el gran Hotel “Tambo del Inka” del Valle Sagrado de los Incas. Además Fiorella participó declamando uno de sus poemas.

Para enterarse de sus actividades pueden seguirla en sus páginas de Facebook: Elenco de Teatro Florencia, 12 Universos, Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta, Revista digital Los Caminos de Florencia y en su Instagram gutierrezlupinta.

FIORELLA LINDA GUTIÉRREZ LUPINTA

(Lima, 1985). Premio Mundial a la Excelencia Literaria 2019 – 2020.

Cantante, pintora, actriz, escritora, poeta y columnista. Terapeuta de Lenguaje

(UNFV). Enfermera Técnica (I.S.T. Santa Rosa), Ingeniera en Acuicultura (UNFV). Teatro en la Asociación de artistas aficionados. Ha realizado talleres de voz para teleoperadores, profesores y personas de la tercera edad. Autora del poemario “Los Caminos de Florencia”, directora de la revista “Los Caminos de Florencia”, y del elenco de teatro “Florencia” y de la banda de rock “12 Universos”, donde es la vocalista. Su obra de teatro “La llegada inesperada”, ha sido publicada en diarios nacionales e internacionales, además de ser presentada en el teatro. Su obra de teatro “Quiero ser músico”, ha sido escrita para personas con discapacidad. Ha presentado, dirigido y actuado en obras teatrales y performances poéticas, para niños y adultos. Sus poemas han aparecido en diversas revistas, antologías y diarios nacionales e internacionales, además de participar en recitales significativos para la vanguardia literaria peruana.

Sus poemas han sido analizados por escritores de Lima y Cusco. Su libro ha sido presentado en diversas ferias de libros y colegios de Lima y provincias. Además, ha sido propuesto como plan lector en los colegios de Huancayo y Cajamarca a nivel secundaria.

Figura en la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna (SOCIEDAD ACADÉMICA DE HISTORIADORES IBEROAMERICANOS) y en el Portal de Libros Peruanos. Colabora como columnista en distintos diarios nacionales e internacionales.

Ha recibido diversos certificados de aporte cultural por conferencias, colaboración y ser parte de movimientos nacionales como internacionales como: La Asociación Peruano-japonesa y la Municipalidad de Urubamba, entre otras.