¿Los peruanos somos racistas?

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

Terapista de lenguaje, escritora, columnista y artista

El racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. Es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra. Existen muchos tipos de racismo como: Racismo basado en el color de la piel, racismo institucional, racismo cultural, racismo biológico, racismo inverso, colorismo, xenofobia, estereotipador, etc.

Lo cierto es que, el racismo en cualquiera de sus tipos, está presente en los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Los ejemplos son infinitos, ya que el racismo abunda en todas partes como: en los colegios, universidades, instituciones públicas, instituciones privadas, la televisión, los diarios, en las escuelas de arte, etc.

Ahora las preguntas serían ¿A qué se debe puedas ser racista en algún momento de tu vida? o ¿A qué se debe que seas racista? Indirectamente, te crees superior a todos los demás, lo que implica que realizas juicios de rechazo, evitas, repudias a otras personas, que no están dentro de lo que tú consideras tu “entorno”.

El racismo no aparece por arte de magia, se aprende y no solo te lo enseñan la sociedad y la historia, también lo aprendes desde casa. Es decir, el que seas racista, se debe a que de alguna u otra forma, lo has ido aprendiendo desde la infancia y que en algún momento de tu vida saldrán a relucir tus juicios racistas sí o sí.

Pero, ¿Quiénes son los responsables de tu crianza en la niñez? Tus padres, así es; los abuelos, la nana, los tíos, no lo son. Son tus padres los únicos responsables de tu crianza, por ello debería existir consciencia en la sociedad y no tener hijos sin planificación familiar, pero este es otro tema.

Entonces, en tu etapa infantil vas adquiriendo posturas racistas que a veces no entiendes, pero al fin y al cabo repites por imitación; luego, ya en la adolescencia eres más consciente y entiendes todo absolutamente a la perfección, puedes elegir uno de los caminos: reforzar tu racismo, seguir siendo racista o no ser racista. Empero, la mayoría elige ser racista, por ello vemos muchos casos de racismos en restaurantes, centros comerciales, farmacias, redes sociales, universidades, etc.

¿Qué hago si soy racista y quiero cambiar? Respeta a las demás personas y no los juzgues por su raza, religión, color, edad, género, estado civil, orientación sexual, nacionalidad, discapacidad física o mental.

Además, recuerda también que nadie es dueño de este mundo. Todos somos iguales, nadie es superior a nadie. Y todos siempre tenemos algo que aprender de otra persona, por ello somos seres humanos, tenemos: alma, corazón, sentimientos, etc. No somos robots inteligentes, dioses, o especies de otros planetas. Aprende a respetar a los demás y si eres testigo de un acto de racismo no lo permitas.

Examina y evalúa la sociedad peruana, busca las denuncias por discriminación, lee los comentarios en las redes sociales, recuerda comentarios que se daban en tu colegio, instituto, universidad, centro de trabajos, etc., y ahora tú mismo responde a la pregunta de mi titular ¿Los peruanos somos racistas?