Un asesino racista, disfrazado de policía

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

Terapeuta de lenguaje, escritora, columnista y artista

Un hecho devastador que ha conmovido a todos, ocurrido en Minneapolis, es el caso de George Floyd, el hombre afroamericano, de 46 años, que fue esposado en el suelo y sufrió abusos por un agente de policía llamado Derek Chauvin, quien lo asesino colocándole la rodilla en el cuello. Floyd suplicó por su vida. “Por favor. Su rodilla en mi cuello ¡No puedo respirar!”, pero a Chauvin poco le importo y sin tener piedad, le provocó la muerte.

Este caso es la muestra de un asesinato cometido por el abuso de poder, un asesino vistiendo el uniforme de policía. Los asesinos son una de las peores escorias de la humanidad.

Considero que un racista es un asesino no solo de los derechos humanos, sino también de la vida humana.

El primer artículo de la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965) define al racismo como: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Existen muchas clases de racismo como: etnocentrista, biológico, institucional, estereotipador, etc., pero vamos a enfocarnos solo en el racismo que trata la discriminación racial.

Los racistas son otro virus que debemos eliminar y no permitir que existan, porque desean y anhelan el daño, el odio, la muerte, la violencia, los sentimientos más repugnantes que pueden existir en un hombre, además el racismo es uno de los factores que contribuyen a la deshumanización.

Los asesinos o racistas, viven instruyendo a niños, jóvenes y adultos, para sembrar su ideología y hacer que su legado continúe.

Si mencionamos a uno de los desechos de la humanidad o sea uno de los grupos racistas tenemos a los grupos neonazis. El termino neonazi se relaciona a un grupo de activistas que comparten los ideales antisemitas y el amor por Adolfo Hitler y la Alemania Nazi.

La visión de los grupos neonazis en EE.UU. está amparada por las cortes y por la Primera Enmienda de la Constitución del país.

Es por ello que estos pseudo grupos se dan con el derecho de organizar, difundir y hacer que el estiércol crezca.

NO DEBEMOS PERMITIRLO, se debe deshacer esas organizaciones, porque constituyen una bomba de tiempo para nuestra sociedad y ponen en peligro la vida de nuestra familia. Estos grupos de supremacía blanca deben ser anulados totalmente. Hay mucha información de ellos que se difunde por Internet, realizan reuniones, captan nuevos miembros, etc.

¿Con qué derecho toman la vida de los demás? ¿Con qué derecho se hacen llamar la raza superior? ¿Con qué derecho eligen quién vive o quién muere?

El caso inconcebible de George Floyd no puede quedar impune. Chauvin merece LA PENA DE MUERTE. Sin ir más allá, solo viendo el video se puede observar como el asesino Chauvin, disfrazado de policía, mira como Floyd, empieza a perder la fuerza para hablar y poco a poco el conocimiento, pero aún así el asesino actúa sin compasión y sigue pisándole el cuello, provocando que Floyd ya no pueda respirar.

Por ello debería ser un ejemplo que se aplique LA PENA DE MUERTE, al detestable Chauvin, que no se permitan más grupos racistas, más imitadores del asesino Hitler, que se le quite todo el poder y libertad a los grupos neonazis, los que deriven de el y todos los que existan, ya que no se debería permitir sus reuniones, alianzas, difusiones, etc.

No permitamos que en el mundo existan racistas y que tomen la vida de inocentes, para justificar su repulsión por la humanidad.

No permitamos que algún ciudadano de cualquier nacionalidad, suplique por su vida y exclame ¡No puedo respirar!

En el Perú se puede denunciar los casos de discriminación en la Defensoría del Pueblo.

Llamar al número: 0800-15-170