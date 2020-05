Protección Civil de Puebla capital “clausura” las bancas del zócalo

La gente no entiende que por mo respetar las medidas sanitarias se ha extendido la cuarentena, añadió el funcionario

María Arévalo

El secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo, Gustavo Ariza Salvatori, informó que comenzaron a cerrar espacios públicos a la gente, por lo que este día por la tarde se “clausuraron” las bancas del Zócalo capitalino.

En entrevista, dejó en claro que no se cerró el Zócalo, pero si se clausuraron las bancas, debido a que la gente se empezó a concentra en este lugar sin respetar la sana distancia y sin protección.

“Lo que estamos haciendo es cerrar espacios públicos, no cerramos el Zòcalo, pero si las bancas ya no las podrán utilizar, la gente sigue sin entender que no debe estar en la calle”, enfatizó.

Ariza Salvarori comentó que por ignorar las medidas sanitarias, el confinamiento se ha extendido varios meses.