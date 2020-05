Pandemia y religión

Mundo Rural

Hipólito Contreras

El COVID-19 no es la única pandemia que se ha tenido el mundo, es una de tantas que se han ocurrido y que han causado millones de muertes. Las pandemias no son de los tiempos modernos, las ha habido desde hace siglos y milenios en diferentes regiones del mundo, por ejemplo, las que se presentaron en Mesoamérica antes de la conquista que casi exterminaron a los indígenas.

La gran diferencia en las pandemias en el mundo es que la actual fue de alcance mundial, las demás han sido de alcance regional, sin embargo, en el pasado las muertes han sido mayores, de hasta millones de bajas debido que no existían las medicinas ni los adelantos médicos que hoy se tienen,

Hasta hoy en la curva de la pandemia han muerto, de acuerdo a reportes oficiales, aproximadamente 260 mil personas en el mundo, son muchas, pero no se compara con los millones de otros tiempos.

Se descubra o no la vacuna contra el virus ya no habrá otra pandemia con el mismo tipo de virus, habrá otras pandemias pero con virus desconocidos, por eso siempre la ciencia es sorprendida cuando se presentan, primero aparecen los virus y luego la ciencia se pone a investigar de qué virus se trata y cómo combatirlo.

Pero independientemente de todo esto, de que los virus sean provocados por alguna causa, está la parte religiosa, la que choca con la ciencia y habla de castigos divinos por las malas acciones de los humanos.

Los seres humanos, en todas las culturas y en todos los tiempos siempre han mirado al cielo para encontrar explicación a su propia existencia, han creado sus dioses a quienes rinden culto y veneración. Hoy en plena era de los viajes a Marte, y envío de sondas a otros planetas, de los adelantos médicos y de las rápidas comunicaciones, los seres humanos siguen mirando al cielo en busca de respuestas, y creen en un Dios, en una fuerza superior.

Hay incluso científicos de renombre creen en un Dios, en una inteligencia superior que domina todas las cosas, y no obstante hay muchos que no creen en Dios, una gran mayoría es creyente.

No es lógico pensar que desde hace dos mil años cientos o miles de millones de seres humanos crean en un Dios y los consideremos equivocados, eso no puede ser, se pueden equivocar cien, pero no millones y de todas las clases sociales, y hoy con tanto desarrollo pero con muchos errores.

Los humanos de manera general creen en un Dios porque hay muchas cosas que no han podido entender ni explicarse ni aun hoy con tanto desarrollo científico, los seres humanos son como pequeños insectos en un vasto e infinito universo que no logran comprender con toda la ciencia de hoy, los humanos son un grano de arena ante las infinitas estrellas que quizás son mucho más que toda la arena del mundo.

Cierto, en el mundo hay muchas religiones, algunas son sectas, grupos de fanáticos que han cometido locuras como los suicidios masivos, sus líderes han dicho que de esa forma se salvarán y serán eternos.

Lo cierto es que todas las religiones creen en un Dios, son diferentes en sus formas, sus costumbres, sus ideas, pero todas creen que hay un Dios, que no ven pero están seguros que existe.

Así como los mexicas y otras culturas mesoamericanas adoraban a Huitzilopoxtli, al Dios de la lluvia, de la Tierra, así como los griegos adoraban a Zeus, a Neptuno, a Júpiter, también hoy miles de millones de seres humanos creen en un Dios a quien veneran y le piden por su salvación, y aunque hay escépticos que lo ponen duda y no creen en las historias bíblicas, o incluso dicen, Dios si existe pero no como lo dicen, miles de millones de creyentes no pueden estar equivocados,

Si en el texto bíblico se habla de que el ser humano comete muchos errores por su ambición, lo que conducirá a un castigo divino, a un cambio total, a través de los siglos se ve que ese ser humano va en ese camino destructivo y que se requiere un cambio, un nuevo orden mundial para corregir el camino y podamos vivir en paz y en armonía con todo lo existente.

Hay muchas cosas que los humanos no entendemos ni comprendemos, y si no comprendemos es mejor aceptar que hay un Dios creador y conocedor de todas las cosas, es mejor ser humildes que soberbios, es mejor creer que hay una fuerza superior que nos creó y nos puso aquí y que constantemente nos vigila.