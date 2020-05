Luis Alberto Arriaga, Guadalupe Daniel Hernández, Antonio Teutli, Angélica Alvarado y Norma Layón, Mario de la Rosa ¡otras víctimas del covid-19…y de sus propios abusos, miedos y tonterías!

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Como se demuestra cada día, las crisis –como la pandemia Coronavirus que afecta al mundo entero- tienden a sacar lo mejor y peor de la gente.

En este contexto, muchos presidentes municipales de la zona conurbada a Puebla capital no solamente son rebasados por la epidemia, sino que se convirtieron en víctimas de la misma al quedar exhibidos como cobardes, inhumanos, omisos, ineptos o tramposos.

De acuerdo información de mis compañeros de Desde Puebla Sadit González e Israel Tepox, la absoluta mayoría de munícipes ha sido tan torpe, omisa y ausente, que hasta se les forman socavones en el zócalo de sus ciudades, como ocurrió en San Pedro Cholula con Luis Alberto Arriaga, que se la ha pasado escondido toda la pandemia y quien –incluso, ya perdió el control de su propio Cabildo: Pipa cae en socavón en el mismo zócalo de San Pedro Cholula

Luego de buscar ser alcalde de San Pedro Cholula durante años y para lo cual militó prácticamente en casi todos los partidos (PRI, Movimiento Ciudadano, Panal, Morena, Morenovallismo), Luis Alberto Arriaga ha sido un estrepitoso fracaso, ya que tuvo que esconderse luego de la división con sus regidores, quienes lo acusan de nepotismo.

INEPTOS, AMBICIOSOS Y COBARDES, LA “PENDEMIA” DE LOS ALCALDES EN PUEBLA

Incluso, ya en plena pandemia, un bloque de ocho regidores cuestionó la entrega de 5 mil despensas por parte de Luis Alberto Arriaga Lila a personas de escasos recursos como apoyo por la contingencia del Covid-19, al ser acusado de intentar lucrar políticamente y económicamente con el Coronavirus: Video desde Puebla: Regidores de San Pedro Cholula acusan a Luis Alberto Arriaga de lucrar políticamente con la pandemia

En rueda de prensa, la concejala de San Pedro Cholula, Rubí Luna Álvarez, leyó un manifiesto con el que ella y sus compañeros exigieron la transparencia de los apoyos alimentarios, su costo y el proveedor de los mismos, además bajo qué lineamientos se entregaron, debido a que intuyen tiene “tintes políticos” para beneficiar al director del Sosapach, Juan Pablo Silva Ochoa, supuesto “delfín” del ex lector de noticias de Televisa y ex funcionario morenovallista.

Lamentablemente, Luis Alberto Arriaga no es el único alcalde que, muy probablemente, ha intentado lucrar política y económicamente con la tragedia. Y quizás ni siquiera sea el peor, porque el también morenista, Mario de la Rosa, ha hecho verdaderas porquerías contra los sufridos ciudadanos de Amozoc: ¡Lucra edil de Amozoc con despensas! además del sobrecosto les quita el atún y la sardina

DESPENSAS “RASURADAS”, CON SOBREPRECIO E INSUFICIENTES, LAS CARACTERÍSTICAS DE MARIO DE LA ROSA, GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ, ETC

Despensas con sobreprecio, “rasuradas” y entregadas a los “consentidos” de Mario de la Rosa, además de los permanentes ataques de la delincuencia a la gente de Amozoc y hasta el retiro de tumbas –sin avisar a los familiares de los difuntos – en el panteón del barrio de San Antonio son solamente algunas “perlas” del pésimo ayuntamiento que azota al municipio: Autoridades de Amozoc retiraron decenas de tumbas sin dar previo aviso a los familiares

Como su correligionario de San Pedro Cholula, Mario de la Rosa se la ha pasado asustado, aterrado, escondido durante la crisis de sanidad. Lo mismo hace en Cuautlancingo la ex panista y ahora presidenta municipal por Morena, Guadalupe Daniel Hernández, que no ha dado la cara, no se sabe si sigue en la ciudad y al parecer ya se olvidó de los ciudadanos.

Incluso, de acuerdo a información del corresponsal Israel Tepox, los vecinos de Cuautlancingo arremetieron contra Guadalupe Daniel Hernández por su total incapacidad de dotar de agua a gran parte de los fraccionamientos de la zona, pese a que la falta del líquido es un severo problema en la ciudad.

Y durante la pandemia su ayuntamiento presumió una sola entrega de 15 mil despensas…que sirvieron de muy poco si se toma en cuenta que viven más de 55 mil personas en la ciudad. El “apoyo” que Guadalupe Daniel Hernández ha dado a los vecinos de su municipio es igual de escaso…que la capacidad política y mental de la presidenta.

ANTONIO TEUTLI, ANGÉLICA ALVARADO Y NORMA LAYÓN, REBASADOS POR LA PANDEMIA Y SUS PROPIAS LIMITACIONES

Pero si las despensas de la edilesa de Cuautlancingo fueron irrisorias e insuficientes, otro alcalde de Morena, Antonio Teutli evitó ese “problema”…al no dar ningún apoyo a los sectores vulnerables de Coronango. Y, por el contrario, el presidente municipal y su Cabildo contrataron un software para que el ciudadano pague más por su predial.

Como la gran mayoría de los alcaldes de la zona conurbada a Puebla capital, Antonio Teutli está debajo de las sabanas, nadie lo ha visto en cerca de dos meses y su miedo es tal, que se dedica a malgobernar con sus redes sociales; debido a que en ellas concentra la información de lo que –según él- hace su administración para enfrentar el Coronavirus.

Otro caso de estulticia suprema se da en Huejotzingo, donde la presidenta, Angélica Alvarado, fue denunciada por los vecinos, que la acusaron de solamente apoyos alimentarios a sus colaboradores y familiares, lo que provocó que la gente se aglutinara en el zócalo para anotarse en una lista como futuros beneficiarios de despensas…que nunca les llegaron: Presidenta municipal de Huejotzingo hace que los ciudadanos formen una fila muy juntos para que reciban apoyo alimentario

Por su parte, la indefendible alcaldesa de San Martín Texmelucan, Norma Layón, tuvo la “genial ideota” de pasarles la charola a sus empleados, para que le dieran 2 despensas cada uno, lo que fue presumido por ella misma. El problema es que ni siquiera ese “apoyo” insignificante llegó a la gente: En San Martín Texmelucan y Huejotzingo protestan cientos por falta de apoyo de las presidentas, Norma Layón y Angélica Alvarado

Así se las gastan muchos presidentitos en los municipios de Puebla.