El coronavirus en tiempos de…un breve repaso a lo que (posiblemente) habrían hecho los gobernadores pasados

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Con aciertos, errores, declaraciones polémicas y/o desafortunadas, pero nadie puede dudar de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha estado al frente de Puebla durante la pandemia del coronavirus, que no minimizó la situación y que tomó las medidas correspondientes.

A Miguel Barbosa le tocó enfrentar la peor crisis sanitaria en la historia reciente del estado…y lo ha hecho, junto con sus secretarios de Salud y Gobernación, Jorge Uribe Téllez y David Méndez Márquez : Video desde Puebla: 3 muertos más el martes por el Covid 19, señaló Uribe Téllez

Es cierto que todos los días el PRI y el PAN lucran electoralmente con la contingencia y se lanzan con todo contra AMLO y el propio Miguel Barbosa, aunque ¿qué más podría esperarse de personajes como Marko Cortés, Alito Moreno , Dante Delgado, Felipillo Calderón, Javier Lozano y demás fauna politicoide?: Rapiña y oportunismo electorero del PRIAN con el Covid-19

Pese a este contexto, el gobernador -y el propio presidente de México- deben cuidar, mesurar mucho sus posicionamientos públicos y dirigirlos no tanto a la clase política, sino a una ciudadanía que- hoy más que nunca- necesita liderazgos fuertes, contundentes, pero también sensibles y prudentes para superar un problema sanitario grave que nadie esperaba y al que no estábamos acostumbrados.

Además, cabe la pena preguntarse ¿qué habrían hecho sus antecesores de haber enfrentado esta crisis sanitaria?. Resulta interesante pensar cuáles serían las actitudes de Manuel Bartlett Díaz, Melquiades Morales Flores, Mario Marín Torres, Rafael Moreno Valle y Tony Gali Fayad de haber tenido una pandemia durante sus gestiones.

EL POTENTADO PRIÍSTA MANUEL BARTLETT: A SACARLE JUGO ELECTORAL A LA CRISIS

El muy potentado económica y políticamente Manuel Bartlett no enfrentó durante su gestión una pandemia como la del Covid-19, pero sí tuvo que vérselas (sin albur) con el cólera, que durante esos años hizo estragos en México y Puebla: Tres muertos y más de 300 afectados por cólera en México

Con casi 11 mil casos de cólera en 1993, otros 4 mil 075 enfermos en 1994 y 9105 infectados en 1995 en todo el país, Puebla fue uno de los estados más afectados por dicha epidemia. Y Manuel Bartlett lo aprovechó, porque en cada municipio que visitaba le decía a la gente que los apoyos que entregaba venían de “los gobiernos de la revolución”, aunque se negaba a beber el agua de los lugareños.

Siempre soberbio, altivo, incluso despectivo hacia Puebla y los poblanos, de haber tenido que enfrentar una pandemia en la entidad, Bartlett Díaz habría hecho lo que sabía mejor: Culpar de todo a “los señoritos de la derecha”, recalcar que gracias al PRI nuestro país había superado la crisis sanitaria y autodestaparse como precandidato presidencial priísta para las elecciones del 2000.

MELQUIADES MORALES Y LA NEGACIÓN DE TODO

Aunque su propia gestión haya sido una especie de “miniepidemia” en la que nada se resolvía, todo se negaba y la “dolce vita” prevalecía en Casa Puebla, al ex gobernador Melquiades Morales Flores no le tocó afrontar una contingencia sanitaria, sino el fuerte temblor del 15 de junio de 1999, con un saldo de 17 muertos y pérdidas materiales millonarias: Efectos del sismo (7.0=Mw) del 15 de junio de 1999 en Puebla y estados vecinos

Hay que reconocerlo: Melquiades Morales Flores dio la cara, afrontó la destrucción, dolor y turbación generalizada que dejó el movimiento telúrico de 7.1 grados Richter y 2 minutos de duración, pero lo hizo muy a su estilo, con lentitud, parsimonia y burocratismo. Primero quiso minimizar los daños del temblor y, después, comenzó una “reconstrucción” costosa, ya que los daños del sismo en el estado se estimaban en mil 111 millones de pesos…de 1999.

En ese entonces, el gobernador aprovechó la coyuntura para crear mayor burocracia con el surgimiento de la “Comisión Técnica Estatal y Consejo Consultivo” conformado por universidades y Ongs. Sin embargo, tanto él como su sucesor en el cargo, Mario Marín, dejaron inconclusos innumerables trabajos de reconstrucción de escuelas, edificios históricos, etc: El sismo de Tehuacán del 15 de junio de 1999

Otra desgracia natural que debió afrontar, además de la corrupción e ineptitud de su propio gabinete, el ex gobernador Melquiades Morales fue la inundación de octubre de 1999 y la avalancha de cerro de La Aurora, en Teziutlán, con un saldo de 109 fallecidos cuando la marea se llevó sus frágiles casas: Actos de rapiña en Puebla; 300 muertos

Como ocurrió con los damnificados por el temblor de junio de ese año, los afectados por las copiosas lluvias de octubre de 1999 debieron esperar días, semanas para que los gobiernos federal y estatal recogieran los cadáveres y les llevaran apoyo. Así que si a “Melquis” le hubiese tocado una pandemia, como la actual, sin duda que habría querido enfrentarla y ayudar a la gente…pero no habría sabido cómo hacerlo.

MARIO MARÍN TORRES, EL “GÓBER PRECIOSO” EN FUGA

Fiel a su costumbre de huir, esconderse de los problemas, el “Góber Precioso”, Mario Marín Torres nunca tuvo que enfrentarse a una pandemia, como la del coronavirus. Sin embargo, en el 2009, en un año electoral, a este “gobernadorcito” le tocó asumir la crisis sanitaria por la Influenza AH1NI que azotó Puebla y el país.

Taimado, con una mente pequeña que nunca le hizo juego a su desmesurada ambición –se creyó presidenciable ja ja ja- Mario Marín Torres nunca dio ruedas de prensa y tampoco se puso al frente de la epidemia por Influenza, que en Puebla rebasó los 96 casos y 5 muertos: Son cinco los muertos ya por influenza en Puebla

Lo único que sí hizo el “Góber Precioso” fue esconderse en Casa Puebla (como ocurrió durante todo su sexenio después de lo que le hizo a Lydia Cacho) fue echarles la bolita a los presidentes municipales y cancelar el desfile del 5 de mayo del 2009: Influenza | Mario Marín pide a ediles mantenerse en alerta

RAFAEL MORENO VALLE: LA PANDEMIA COMO UN JUGOSO NEGOCIO

En su administración, el ex gobernador Rafael Moreno Valle no enfrentó ningún cataclismo…que él o sus colaboradores no hubiesen creado. No le tocó epidemia alguna, tampoco terremotos, tampoco ningún apocalipsis zombi, ya que la crisis de huachicol detonada en su gestión provocado por el ex secretario de Seguridad Pública estatal, el tristemente célebre Facundo Rosas: Facundo Rosas recibía su parte del robo de combustibles a Pemex, acusan ex mandos

Temeroso hasta la obsesión de cualquier contacto con los demás (junto a él Sheldon Cooper “The Big Bang Theory” se queda pen en cuanto a lo de limpiarse las manos después de saludar a cada persona), si a Rafael Moreno Valle le hubiera tocado enfrentar una pandemia como la del coronavirus nadie puede dudar…de que él y su secretario de Salud, Jorge Aguilar Chedraui, la habrían aprovechado al máximo.

Así, con el pretexto de la crisis sanitaria por el Covid-19, el ex gobernador seguramente habría pedido miles de millones de pesos de préstamo para “superar” la contingencia y la deuda pública estatal, que hoy ronda los 39 mil mdp, sería bastante mayor: La deuda pública de Puebla es de más de 39 mil millones de pesos: Castro Corro

Y claro que Moreno Valle se la pasaría guarecido en Casa Puebla o volando en los helicópteros del gobierno estatal, para evitar el contagio, ya que él no daría ruedas de prensa ni se aparecería en público durante una contingencia sanitaria. Si no lo hacía en tiempos “normales”, mucho menos en una pandemia.

EL ATRIBULADO TONY GALI

Aunque solamente estuvo 22 meses al frente del gobierno estatal, a Tony Gali Fayad le tocó enfrentar temblores, explosiones y varias crisis cíclicas, algunas heredadas del morenovallismo, como la del huachicol y la corrupción de cuerpos policíacos y presidentes municipales: 40% de avance en reconstrucción de casas tras sismo del S19: Sedeso

Víctima de su falta de valor al nunca deslindarse públicamente de Rafael Moreno Valle Rosas, Tony Gali sí habría hecho frente a la pandemia, pero no se habría atrevido a denunciar lo que todo Puebla sabía: que los Centros Integrales de Salud (CIS) construidos por Moreno Valle no eran más que gigantescos, costosos e inútiles elefantes blancos, incapaces de servirle a Puebla durante una crisis sanitaria tan grave, como la actual.