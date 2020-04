Rapiña y oportunismo electorero del PRIAN con el Covid-19

Roberto Desachy Severino

Hoy tienen “propuestas” y gritan en favor –supuestamente- de los desposeídos, de los sectores sociales vulnerables, pero los dirigentes del PRI y PAN muestran un indignante, inadmisible y cínico oportunismo político que raya en la rapiña, debido a que ni Alejandro Moreo (PRI) ni Genoveva Huerta (PAN) han dicho ni pío acerca de ceder al menos una parte de sus jugosas prerrogativas para apoyar a los afectados por el coronavirus.

Solamente del dinero estatal, en el 2019 el PRI recibió casi 38 millones de pesos, mientras el PAN se quedó con 47 millones de pesos. A nivel nacional, el INE les destinó para este 2020 ¡896 millones de pesos al PRI y otros 950 mdp al PAN!: Morena logra más de 70 MDP de prerrogativas

Pero – insisto- ni Alejandro Moreno, Marko Cortés o Genoveva Huerta han planteado la posibilidad de renunciar a un porcentaje de ese dinero, para que el INE se lo devuelva a la SHCP y ésta refuerce el sistema de salud.

Estos “humanitarios” personajes, dichos “prohombres y promujeres de la democracia” que hoy se dicen preocupados por la pandemia del Covid-19, quizás pongan de pretexto que “no pueden” devolver esos fondos, pero –si lo hacen- mentirán, ya que sí es posible dejar de recibir el financiamiento para el órgano electoral lo devuelva a la federación: ¿Los partidos políticos pueden devolver dinero de su presupuesto, como pidió AMLO?

Así que las presuntas “propuestas” del invisible y pedante Alito Moreno y las “demandas” de la llorosa Genoveva Huerta no son más pura y vil demagogia, oportunismo electorero de quienes cuando tuvieron el gobierno no pudieron ¿o no quisieron? trabajar en favor de los sectores sociales vulnerables: PRI plantea cinco propuestas para la atención de personas con discapacidad, ante el coronavirus

CLAUDIA RIVERA PREPARA SUS ARMAS

En Puebla capital casi nunca ha sido fácil ni relajada la relación del gobernador con el presidente municipal en turno, aunque sean del mismo partido. Así, el priísta Manuel Bartlett Díaz humilló a su correligionario Rafael Cañedo Benítez y quiso doblegar al panista Gabriel Hinojosa Rivero, mientras Mario Marín Torres tuvo sometidos y jodidos a los ediles Enrique Doger Guerrero y Blanca Alcalá Ruiz, pese a que los 3 eran del PRI.

¿Y qué decir de Rafael Moreno Valle?, el panista que quiso meter a la cárcel a su “correligionario” Eduardo Rivera Pérez y que le quitó el secretario de Desarrollo Social (Luis Banck Serrato) a quien era su amigo, compañero de partido y alcalde de la Angelópolis, Tony Gali Fayad. Por lo mismo, no es de extrañarse la relación conflictiva entre la presidenta municipal actual, Claudia Rivera Vivanco, con el gobernador Luis Miguel Barbosa, pese a que ambos son morenistas.

Lo que sí resulta novedoso es que la alcaldesa de Puebla haya grabado un vídeo contra la administración estatal: Claudia Rivera denuncia una campaña de persecución contra su administración

Al respecto, al interior del equipo de Rivera Vivanco se asegura que ella cuenta con el respaldo de personajes importantes de la 4T a nivel nacional: Vídeos desde el Puebla: Claudia Rivera denunció persecución contra su administración y colaboradores.