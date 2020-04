“Silencio Radio” documental protagonizado por Carmen Aristegui

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Esta semana no se pueden perder un documental que se llama “Silencio Radio”, título del largometraje bajo la dirección de Juliana Fanjul con el cual “Ambulante digital” va a inaugurar su decimoquinta edición, el cual podrá ser visto debido a la contingencia sanitaria por la que atraviesa el mundo por el COVID-19 ¡Gratis! a través del internet donde la protagonista es ni más ni menos la periodista Carmen Aristegui.

La sinopsis de “Silencio Radio” es trabajo que aborda la historia de cuando Carmen Aristegui es despedida de la estación de radio donde trabaja por revelar un importante caso de corrupción, lejos de amedrentarse se vuelve más insistente en su lucha por recabar y transmitir información transparente. El poder no está de su lado, pero sí lo están su equipo de investigación y una red de más de 18 millones de oyentes que echan de menos su voz arbitrariamente silenciada.

Este proyecto retrata algo que hoy en día no creo que pase ya que son pocos los periodistas quienes gozan del apoyo de la audiencia, algunos presentadores de noticias han perdido la poca credibilidad que podían tener en estos tiempos como es el caso del conductor estelar de noticias de Televisión Azteca Javier Alatorre quien deja en claro que un medio de comunicación es una empresa y que la audiencia le importa un rábano, esto ha sido una muestra de lo que no tienen que hacer los medios de comunicación hoy en día si es que quieren llamarse periodísticos, y no supeditar las notas que aparecen en sus espacios al escrutinio de sus patrocinadores, es por eso que cada día los ve menos gente o en pocas palabras ¡Ya no les cree, ni un recién nacido.

Juliana Fanjul quien consiguió el capital en México y Suiza para el documental capta el carácter de la influyente periodista mexicana, quien tras bastidores se revela como una mujer perseverante, fuerte, carismática y con un gran sentido del humor. Pero el filme no es solo el retrato fascinante de una comunicadora excepcional, sino un meticuloso ensayo articulado a partir del tiempo compartido entre Fanjul y Aristegui, la cuidadosa composición de los paisajes urbanos y la voz sensible de la realizadora, quien dedica una dolorosa carta de amor a un país fragmentado ante la mezcla de corrupción, narcotráfico y violencia.

Director: Juliana Fanjul / Guión: Juliana Fanjul / Productor: Philippe Coeytaux, Nicolas Wadimoff, José Cohen / Fotografía: Jérôme Colin / Edición: Yaël Bitton / Compañía productora: Akka Films / Música: Marc Parazon / Sonido: Carlos Ibañez-Diaz / Año: 2019 / Color: color / Duración: 77 min / Reparto: Carmen Aristegui / Filmografía del director: Silencio radio (2019), Muchachas (2015) / País: México – Suiza / Premios y Festivales: 2020 Festival Internacional de Documentales FIPADOC; Festival de Cine de Soleura; 2019 Festival de Cine de Zúrich; IDFA. Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam; HRW. Human Rights Watch Film Festival; Festival de Cine de Soleura; International Human Rights Film Festival Vienna

Silencio Radio deja ver lo que pasa cuando se es un periodista y no un Javier Alatorre, Carmen Aristegui narra su batalla en contra de la censura de la cual fue víctima cuando saco a la luz el reportaje sobre La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, donde denuncia un caso de corrupción encabezado por el –en ese entonces— presidente de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Este hecho se convirtió en uno de los más emblemáticos casos de represión a la prensa en México que dicho sea de paso nuestro país es considerado el más peligroso para ejercer periodismo en América, según la organización Artículo 19.

“Silencio Radio” inaugurará Ambulante en Casa a través de www.ambulante.org a partir de las 00:00 hrs. y hasta las 23:59 hrs. el miércoles 29 de abril.

Todos estamos haciendo algo por frenar esta pandemia si tú quieres contribuir y ayudar #QuédateEnCasa

