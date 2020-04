Comerciantes del Centro Histórico, a punto del quiebre por cierre de calles por el covid-19

María Arévalo

Tras el cierre de las calles de la 2 a la 11 norte-sur, así como de la 3 a la 18 oriente- poniente, los dueños de los negocios ubicados en esta zona comienzan a tener dificultades para pagar gastos, debido a que ya no tienen ventas.

En un recorrido, los locatarios señalaron que el cierre de las calles solo les ha perjudicado aún más, debido a que una vez que comenzó la pandemia las ventas se desplomaron a un 80 por ciento.

En entrevista el señor Reynaldo Sánchez, dueño de una dulcería ubicada en la calle 6 oriente, señaló que no podrá aguantar más de un mes con su negocio, ya que solo abre para que su mercancía, no se le eche a perder.

“Ya no tenemos ventas y con el cierre de calles la gente ya no llega a comprarnos, pues ya les queda lejos, ya no podemos seguir adelante, ya no sale ni para la renta”, comentó el comerciante.