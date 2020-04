Rivera Vivanco anuncia que el gobierno de la Ciudad dotará de pipas de agua en colonias con escasez

María Arévalo

Ante la falta del servicio del agua en algunas colonias de la capital, la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, informó que el gobierno de la Ciudad dotará de pipas de agua para los ciudadanos para hacerle frente a la pandemia del covid-19.

A través de un video, en su mensaje por el 489 Aniversario de la Fundación de Puebla, destacó que el gobierno municipal, reafirma su compromiso con los ciudadanos quienes cuentan con escases de agua y es prioritaria para enfrentar el virus.

Y agregó que “hoy, a 489 años de la fundación de la Ciudad, el agua sigue siendo prioridad para la población. Lamentablemente, de unos años para acá, el servicio se encuentra privatizado y tal parece que algunos ya se resignaron -o ya se conformaron- con que el suministro se encuentre en manos de una empresa, la cual decide a quién sí, y a quién no se le da agua; a quién se le corta el drenaje, y a quién se le reconecta”.

Rivera Vivanco calificó como un “paliativo”, lo que realiza la empresa Agua para Todos, al asegurar que no habrá corte del servicio en la contingencia sanitaria, por lo que algunos de “buena o mala fe”, señalan que el gobierno municipal debe asumir el suministro.

“A pesar que no tenemos la rectoría del suministro le entramos al quite, por ello anuncio que dotaremos del servicio de pipas en las colonias en donde no cuentan con el mismo”, adelantó la primera regidora.