Videojuegos en familia: un antídoto para el coronavirus

Staff/Rossi

Los videojuegos son cultura y si se hace un buen uso de ellos, pueden ser un fantástico instrumento para fomentar la concentración, el interés por el descubrimiento y la creatividad.

Estos días, muchas personas se encuentran en situaciones personales y familiares extraordinarias. Desde los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC os proponemos herramientas para disfrutar del juego y los videojuegos en familia.

¿Cómo? De dos maneras:

Aprendiendo a jugar: compartimos 10 consejos para hacer un buen uso de los videojuegos en casa, por Joan Arnedo, director del Máster Universitario en Diseño y Programación de Videojuegos de la UOC y Daniel Aranda, de los Estudios de Ciencias de la Información y Comunicación de la UOC.

Jugando:

10 videojuegos para jugar en familia recomendados propuestos por Joan Arnedo.

Hay muchos juegos «para toda la família», que nos permiten jugar, ya sea conjuntamente, o de forma que el adulto adopte un papel de observador con su hijo como jugador. Antes de jugar, es preciso tener en cuenta estas 10 recomendaciones por parte de los profesores Daniel Aranda y Joan Arnedo:

Una vez tenemos claras las recomendaciones… ¡a jugar! El profesor Joan Arnedo propone los 10 siguientes, aptos para todos los públicos:

1) Minecraft:

(PEGI 7) el campeón de los juegos de construcción entre los más jóvenes, dónde lo divertido también resulta ser educativo. Un LEGO de piezas infinitas

2) Toda la saga LEGO:

(PEGI 7) hablando de LEGO, revive todas tus películas favoritas explorando y superando plataformas en pareja: Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Los Vengadores, Jurassic Park, etc.

3) La saga Mario Kart:

(PEGI 3) las carreras de coches más alocadas sirven para poner a prueba amistades.

4) Just Dance (y videojuegos similares):

(PEGI 3) juego de baile en familia, ideal para mover un poco el esqueleto, y reirnos un rato, si nos vamos que tener que quedar en casa.

5) Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 (u otros juegos deportivos): (PEGI 3) Ponemos este como ejemplo, a colación de las Olimpiadas. Aquí solo movemos

los botones, por ya están pensados para jugar en grupo. O si conservas una Wii, desempolva el Wii Sports, y a sudar.

6) La saga Super Mario Party: (PEGI 3) un juego de mesa sirve de excusa para muchos mini juegos divertidos. Olvídate del Monopoly para ver si sois una familia unida.

7) Overcooked: (PEGI

3) un equipo de cocineros debe preparar platos colaborativamente en los escenarios más inverosímiles.

8) Keep Talking and Nobody Explodes:

(PEGI 3) Muy original, un jugador ha de desactivar una bomba, el resto le ha de dar pistas sobre cómo.

9) Melbits World:

(PEGI 3) entre todos hemos de guiar a unos simpáticos personajillos por un colorido escenario.

10) Human Fall Flat:

(PEGI 3) intenta controlar las extremidades de unos de personajes de plastilina para que puedan escapar. No es tan fácil como parece.

Esperamos que todas estas recomendaciones de videojuegos de Joan Arnedo, director del Máster Universitario en Diseño y Programación de Videojuegos de la UOC, sean una buena herramienta para hacer más llevaderas estas semanas.