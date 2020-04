Dueños de la Liga MX siguen sin acordar fecha de regreso

Récord

La contingencia sanitaria en el mundo por el Covid-19 mantiene al futbol mexicano y al resto de las competencias con la incertidumbre de saber si podrán o no reanudarse en los próximos meses.

Ante dicha situación, la Liga MX ha mantenido constantemente reuniones en línea con los dueños y representantes de los 18 clubes que conforman la Primera División, así como con los del Ascenso, con el fin de encontrar una fecha que marque el regreso a la actividad futbolística en México.

Sin embargo, fuentes al interior de la Federación Mexicana de Futbol revelaron a RÉCORD que, a pesar de la gran cantidad de reuniones, las cabezas del futbol mexicano no han logrado un acuerdo, no obstante, la gran mayoría coincide en que no les interesa regresar a la actividad si los estadios no pueden contar con afición.

Hay que recordar que, aunque las taquillas no son el principal ingreso para los clubes mexicanos, en estos momentos la falta de entradas dificulta el mantenimiento de los inmuebles. Sin embargo, la Liga sabe que parte importante del futbol son los aficionados que acuden semana con semana a las plazas, por lo que un regreso sin afición no es la opción para los dirigentes, que esperarán la autorización por parte del gobierno de México.

Por otra parte, la fuente informante señala que la Liga y los dueños se mantendrán trabajando continuamente en los posibles escenarios para el Clausura 2020, aunque en ninguno de ellos figura la posibilidad de dar culminado el certamen con Cruz Azul como campeón.