Fintech mexicana lanza seguro para protección contra coronavirus

Staff/Rossi

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden ocasionar enfermedades tanto en animales como en humanos. En las personas, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que van de leves, como el resfriado común, a graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus que no había sido detectado antes en humanos. Los síntomas más comunes son tos, cansancio y fiebre, que pueden complicarse hasta neumonía, insuficiencia respiratoria y muerte.

“En caso de ser diagnosticado con COVID-19 es vital seguir los cuidados que indican las autoridades, pero además considerar que podría requerirse pagar hospitalización o cuidados intensivos, lo que implica un gasto imprevisto si no estás asegurado de alguna forma”, explica Iván Hernández, director de Coru.com

“Sabemos que el sistema de salud pública y la red de servicios gratuitos son y serán insuficientes en esta crisis, así que en Coru nos sumamos al esfuerzo por apoyar el bienestar de más mexicanos ofreciendo una opción de seguro accesible en costo y que ampara en caso de diagnóstico de coronavirus con una suma para hacer frente al tratamiento y otra en caso de que lamentablemente ocurra un deceso. Es válido para mayores y menores de edad, y se puede contratar 100% en línea”, añade.

Este tipo de seguros son ideales para freelancers, trabajadores independientes, amas de casa, estudiantes y en general todas las personas que no cuentan con un seguro social o seguro de gastos médicos mayores que puedan usar en caso de dar positivo en padecimientos del coronavirus en México; aunque también puede ayudar a complementar otros seguros y cubrir gastos adicionales de la enfermedad.

Desde ya y mediante la plataforma de servicios financieros Coru.com se puede contratar CovidProtect, un seguro personal no transferible creado por Seguros Argos e INTERprotección, que ampara gastos médicos de la enfermedad provocada por el COVID-19.

Para las personas interesadas en tener una protección ante la pandemia del coronavirus, éstas son las principales características del seguro CovidProtect:

¿Cómo funciona este seguro contra coronavirus?

El seguro COVID Protect es para cualquier persona que aún no ha sido diagnosticada con COVID-19. El Plan Básico incluye la cobertura de diagnóstico de COVID-19 por un monto de 50 mil pesos, más otros 50 mil pesos en caso de fallecimiento.

Para cobrar la suma asegurada es importante demostrar que el asegurado contrajo el padecimiento a través de algún instituto de sanidad autorizado para determinar el contagio, además de reunir y enviar documentos de identificación junto con una solicitud de reclamación, todo vía electrónica a siniestros@segurosargos.com.

¿Cuánto cuesta?

El Plan Básico implica un pago único de mil 100 pesos, lo que asegura por 50 mil pesos al asegurado para solventar parte de los gastos de recuperación en caso de dar positivo en la prueba oficial de COVID-19. No aplican cancelaciones ni reembolsos.

¿Qué restricciones tiene el seguro contra el coronavirus COVID Protect?

No es válido si ya has sido diagnosticado positivo para COVID-19. En el caso de menores de edad, el padre o tutor debe contratarlo. No hay restricciones de edad o antecedentes médicos.

¿Cómo se contrata? Atendiendo a las restricciones de sana distancia, todo el proceso se hace 100% en línea. Se debe entrar a coru.com, seleccionar la opción, completar el formulario y se recibirá una póliza por correo electrónico.

Recuerda que el seguro Covid Protect es personal, no transferible y no aplica en pacientes con la enfermedad ya detectada.

Este texto contiene información pública vigente de las diversas entidades con el propósito de ser relevante durante la contingencia. Al ser una situación que cambia rápidamente, la información podría actualizarse constantemente. En todas las plataformas de Coru.com estaremos al tanto de posibles actualizaciones.