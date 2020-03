Vigilancia epidemiológica y Coronavirus

Dr David Monterrosas Luyando

Desde finales del año pasado comenzaron a presentarse casos de Coronavirus (Covid19), el primero de ellos fue el 17 de noviembre en la provincia de Hubei, China. Esta enfermedad rápidamente se extendió a nivel mundial al grado de considerarse una pandemia, pero ¿qué tan grave es?, ¿qué medidas debemos tomar al respecto?.

Definitivamente nos estamos enfrentando a algo nuevo, entendamos que de noviembre del 2019 a la fecha han pasado más de 120 días y el mundo ha cambiado totalmente con un giro de 360 grados. Con la presencia de 128 mil casos en 122 países del mundo afectados, se tuvo que prohibir los vuelos de Europa a EUA, la NBA paró su espectáculo, también la Champions y se han postergado o clausurado los eventos masivos.

El mundo está cambiando, realmente con un impacto ante todos. ¿Por qué tomar tan en serio al Coronavirus cerrando países, clausurando vuelos, etc?. Por 3 razones fundamentales:

1.- Es un virus nuevo, ningún ser humano que no haya sufrido la enfermedad tiene inmunidad frente al Covid 19.

2.- Es una enfermedad reciente, con un virus que se replica rápidamente.

3.- Tiene una mortalidad del 2.3 por ciento y el 15 % de los infectados debe ser internado en un hospital.

FALTA DE CAPACIDAD HOSPITALARIA, EL PROBLEMA

El problema es que si ocurre un contagio a gran escala y un país tiene 5 mil o 10 mil casos que requieran hospitalización, como sucede en Italia, no hay camas suficientes, entonces los pacientes se mueren en sus casas, porque no hay hospitales donde al menos se les pueda apoyar con oxígeno.

Esta situación provoca pánico y psicosis en varios países, la enfermedad solo recibe tratamiento sintomático y los enfermos que se curan es porque mejoró su propia inmunidad. Por ello, los más vulnerables son los niños menores de 5 años y los adultos mayores a 60, así como la gente con enfermedades crónicas agregadas, como diabéticos, pacientes inmunodeprimidos, mujeres embarazadas, ya que en este momento no hay tratamiento contra el Coronavirus.

Los datos clínicos del Covid 19 actuales son: Fiebre 99%, tos seca 60%, dificultad respiratoria (fibrosis pulmonar), que da el grado de gravedad. La prueba de laboratorio es la que confirma el diagnóstico, ya que clínicamente es difícil de distinguirla de una influencia, gripe aviar, etc.

Entonces, en este momento lo mejor es la prevención, aunque ¿estamos preparados para ello?. Por supuesto que no, la medida más importante es el lavado de manos al menos durante 20 segundos y lo más frecuente posible. No tocarse la cara, nariz, ojos con las manos, no saludar de mano o beso, usar gel antibacterial en forma continua, evitar los lugares concurridos y recurrir al médico en caso de que se sospeche que se contrajo la enfermedad.

¿Y EL FILTRO SANITARIO?

¿Están las autoridades de todos los niveles tomando las medidas adecuadas para prevenir el Covid 19?. Desde luego que no, porque no se han implementado los filtros para poner un cerco sanitario adecuado en aeropuertos, líneas de autobuses, embarcaderos, checar temperatura corporal, realizar una revisión a fondo de la gente procedente de países altamente infectados, como Italia, China, Irán EUA, España; es decir, no se ha colocado un real filtro sanitario.

También se necesitan campañas masivas de radio, prensa, televisión, internet, etc con las medidas adecuadas de higiene y los síntomas precisos de la enfermedad. Se deben evitar los eventos masivos, como conciertos, deportes, ferias, exposiciones, festivales, etc.

Reforzar, insistir en el hecho de que la SEP, universidades, tecnológicos, facultades, escuelas, etc deben parar las actividades presenciales y trabajar en línea en el hogar (ahora es cuando adquiere su verdadero valor aquello de la Reforma Educativa).

Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, necesita tomar medidas de contención en relación con los demás países del mundo. Y el presidente debe ser más responsable cauteloso, darle la justa dimensión a esta nueva pandemia y dejar actuar a la secretaría de Salud como responsable del tema, debido a que es su campo.

El Coronavirus es todo un tema del que hay muchas más páginas por escribir, decir y en los cuales apenas estamos en los capítulos iniciales, lamentablemente. Es una enfermedad con la que tendremos que aprender a convivir y que sin duda seguirá cambiando nuestra antigua forma de vivir y comportarnos, como hizo desde su llegada.

Esperemos mientras tanto el desarrollo de nuestra propia inmunidad y la creación de la vacuna para esta nueva pandemia.

Y hasta que eso ocurra, a seguir con la incertidumbre.