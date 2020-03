Radio Felicidad se va de Puebla

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Casi se me infartan mi abuelita Bina y mi mamá Toñita cuando les dije esta noticia me tundieron a sartenazos porque me decían que esto era una cosa del diablo y que no podía ser cierto que su estación preferida ya no la escucharían y es que la misma suerte que tuvo Radio Disney al salir del aire de nuestra ciudad, ahora le toca a Radio Felicidad la cual se transmite en el 95.5 de FM. Radio Felicidad tiene en su descripción de la página oficial de Grupo ACIR como la emisora oficial que te acompaña en los mejores momentos con la selección de música del recuerdo de los años 60, 70 y 80 en español, la cual desde mi muy particular punto de vista tenía mucho éxito, pero bueno en este terreno de la comunicación pues así son las decisiones.

En próximos días será anunciada La Comadre con el formato de música grupera y regional mexicano la cual según me informan viene con todo, promociones en calle, lanzamiento, regalos y con miras a colocarse en el número uno en nuestra ciudad obviamente habrá que esperar la reacción de otras emisoras del mismo formato ya que no creo que se queden cruzadas de manos, lo cierto es que la competencia nunca es mala ya que permite evolucionar y reinventarse a cada momento, donde el ganador siempre es el público.

De momento les digo a todo el respetable que Alberto Vázquez, César Costa y Angélica María estarán en Puebla el próximo 3 de abril a las 8:30 de la noche en el auditorio Metropolitano con el show “3 en Concierto”.

Mick Jagger filma la que podría ser su última película

Para que vean que el apocalipsis ya viene y está resucitando gente Mick Jagger integrante de la legendaria agrupación Rolling Stones con 76 años encima participa en la que podría ser su última película que lleva por nombre “The Burnt Orange Heresy” donde actúa junto a Claes Bang y Elizabeth Debicki como un malvado coleccionista de arte que astutamente convence a un periodista (Bang) de que use una rara entrevista con un artista huraño (Donald Sutherland) como una oportunidad para robar una de sus pinturas.

Este septuagenario no es la primera vez que se para en un set cinematográfico el también hizo “The Man From Elysian Fields” (“Gigoló: El precio del éxito”) de 2001.

La cinta es dirigida por el italiano Giuseppe Capotondi, “The Burnt Orange Heresy”, está basada en la novela de Charles B. Willeford de 1971, según se cuenta que cuando Capotondi conoció a Jagger en Londres para hablar sobre el papel le sorprendió la humildad del superastro del rock.

No es la primera vez que Jagger actúa si ustedes se echan un clavado lo pueden ver en documentales como “Burden of Dreams” (“Un montón de sueños”) y “My Best Friend”, incluso hay una película “Performance” de 1970, en la que interpreta a un rockero que bueno sus seguidores la tienen ahí en una mesa y le prenden su veladora porque es casi casi una joya.

Otro personaje al que le dio vida fue en “Ned Kelly” de Tony Richardson, el mercenario o “bonejacker” en la cinta cyberpunk “Freejack” (“Freejack: El inmortal”) de Victor Vacendak de 1992, y a un drag queen en “Bent”.

Incluso ya entrado también fue productor ejecutivo de la efímera serie de HBO “Vinyl” y produjo la cinta biográfica sobre James Brown “Get on Up”.

Imperdible Michelle Obama estará en México

La ex primera dama Michelle Obama participará en una conversación moderada de preguntas y respuestas el lunes 13 de abril en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde incluso habrá hasta un Meet & Greet con los fans.

Michelle Robinson Obama se desempeñó como Primera Dama de los Estados Unidos de 2009 a 2017.

Como primera dama transformadora lanzó y dirigió cuatro iniciativas clave: Let’s Move !, para abordar el desafío de la obesidad infantil; Joining Forces, para apoyar a veteranos, miembros del servicio y sus familias; Reach Higher, para inspirar a los jóvenes a buscar educación superior; y Let Girls Learn, para ayudar a las adolescentes de todo el mundo a ir a la escuela.

En 2018, publicó su libro de memorias, Becoming, que vendió más copias que cualquier otro libro publicado en los Estados Unidos en 2018, lográndolo en solo 15 días y ascendiendo instantáneamente al puesto número 1 en la lista de los más vendidos del New York Times.

