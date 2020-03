Nuestro espejo

Por Martha Paredes

Este 9 de marzo en todo México se llevará a cabo una protesta por parte de las mujeres. Permaneciendo en casa es como se protestará por la violencia hacia mujeres y niñas.

Para ser justos es necesario decir que LA VIOLENCIA NO DISTINGUE entre la población, son víctimas hombres, niños, niñas personas mayores, etc. hoy nadie está seguro en ninguna parte, a ninguna hora en México la mayoría de las víctimas de los peores crímenes desapariciones, asesinato, tortura, son hombres jóvenes y honestos y no pretendo dividir con mi comentario, basta ver las estadísticas.

Le preguntaron a una psiquiatra durante un taller de inteligencia emocional qué opinaba de esta protesta, a lo que ella contestó: Y después de la protesta qué más se hará? Solo se protestará? o se presionaran a las autoridades de otra forma?

Voltearemos nuestra mirada a las nuevas generaciones? De no ser así muy poco se conseguirá…

Los que somos conscientes ya estamos conscientes…Los criminales que torturan,violan,matan NO SON HUMANOS, es decir son personas incapaces de cualquier nivel de empatía o respeto por las emociones y sufrimiento de otros, sin respeto por humanos o animales.

Son individuos guiados únicamente por sus intereses, por sus instintos…neurológicamente desfrontalizados, el lóbulo frontal,

la zona cerebral que produce empatía no está desarrollada en ellos.

Mucha gente en el poder, para haber llegado a él ha hecho a un lado cualquier escrúpulo, no siente empatía solo buscan el poder, no el bien social, para nadar entre tiburones debes ser uno de ellos, claramente no es el caso de todos.

En este tipo de personas la protesta solo generará reacciones de acuerdo a su insensibilidad, como ya se han dado, respuestas tipo: “Que bueno que las mujeres se queden donde deben estar!”… y otros comentarios discriminatorios sin respeto, sin sensibilidad.

Es urgente profundizar en el tema conocer y analizar el origen de los comportamientos antisociales y violentos no solo hacia las mujeres, es necesario solidarizarnos con TODAS LAS VÍCTIMAS , EL IMPACTO DE LA PROTESTA SERÍA MAYOR, TENDRÍA MÁS FUERZA Y REPERCUSIÓN.

Hablar en favor de un solo grupo victimiza a unos e inculpa a otros, hoy quiero invitar a la reflexión, invitar a quienes lean estas líneas a unirnos y aterrizar nuestro dolor, indignación y miedo en exigencias y propuestas concretas e incluyentes, pues de no ser así NADA PODRÁ CAMBIARSE tendremos las clásicas y lógicas respuestas a nuestras peticiones …

PUEBLO: Queremos que hagan algo!! AUTORIDADES: Estamos emprendiendo acciones!!

PUEBLO: Ni una menos!! AUTORIDADES: Ya estamos trabajando en ello!!…

En qué forma exactamente quisiéramos que se actúe? Es claro que no queremos violencia y queremos cero impunidad, pero cómo? Más vigilancia? Leyes más severas? Reformas Constitucionales?

Es momento de DEVOLVER SU REAL VALOR A LA MUJER, A LA MADRE.

La psiquiatra citada anteriormente habló según su experiencia en las cárceles diciendo: Observe un patrón de conducta entre los criminales: Ellos NO TUVIERON MADRE! Literalmente y sin insultos, fueron niños abandonados por su madre, total o parcialmente a veces la madre murió, regaló o encargó a su hijo a otra persona, a veces abandonó al padre y el padre no pudo con la responsabilidad, a veces es adicta o vive de ser delincuente, incluso a veces se trata de una madre cruel y abusadora . a veces es solo excesivamente permisiva y consentidora, a veces presente físicamente y ausente emocional y moralmente.

En cualquier caso el niño o niña no conoció límites o valores. He escuchado presos decir: “Estoy aquí porque la estúpida de mi madre no ha reunido el dinero para sacarme!” (individuo carente de conciencia y responsabilidad).

No poner límites, no dar valor a lo intangible y dar todo cuanto un niño desea genera adultos narcisistas, que cuando no obtienen lo que quieren resentidos con la sociedad, creen que todo merecen incluso el derecho a robar, matar, etc.

Dicen que dar un animal a un niño es bueno para sensibilizar, pero eso depende del trato que los niños vean que se le da a ese animal en su familia y círculo si es un trato responsable, respetuoso, considerado desarrollará su empatía por quienes son más débiles o están a su merced, despertará su respeto por la vida, pero tendrá efecto negativo y corruptor en caso contrario…

No saben cuántos muchachos cambian su actitud cuando cambia la actitud de su madre hacia ellos!! he visto regeneraciones milagrosas dejar las drogas, reanudar sus estudios, ponerse a trabajar, hacer deporte.

Cuando la madre se concientiza y es apoyada por el padre, la madre deja de sentirse culpable por no dar al hijo todo lo que no puede darle.

La mujer tantas veces debe gastar toda su energía en criar ella sola a sus hijos por ausencia del padre, a veces porque ella decide traer a sus hijos al mundo sola, a veces porque no tuvo otra opción que disolver su vinculo con el padre, o porque fue abandonada.

Los niños y adolescentes están muy abandonados porque trabajamos para darles mucho o porque consideramos que nosotros necesitamos nuestra libertad a la que no deseamos renunciar, o porque no deseamos darles algún tipo de creencia moral que los haga manipulables porque consideramos que no la necesitan para triunfar.

NECESITAMOS MIRAR A NUESTROS HIJOS Y RESPONDERNOS:

Tienen buena autoestima? Se sienten respetados? Les pongo limites?

Tienen baja autoestima? Los hago sumisos y vulnerables a cualquier influencia? Los castigó con rigor o con indiferencia? Podrían convertirse en personas que acepten cualquier maltrato por temor a ser abandonados o son demasiado dependientes?

Tienen demasiada autoestima? y son intolerantes, egoístas y creen que merecen todo?

Les doy todo lo que me piden porque me siento culpable porque no estoy con ellos?

Les permito que roben, que maltraten a cualquier otra persona o a sus mascotas?

Justifico su mal carácter o considero que no deben someterse a ninguna autoridad?

Propongo que el gobierno destine recursos a las madres solas, o padres solos, no hablo de becas que generalmente son otorgadas a niños con buenas calificaciones.

La sociedad debe proteger al niño o niña vulnerable, para que no deba abandonar la escuela, a la madre o padre solos debe ayudarlos con proyectos productivos en los que pueda trabajar individualmente sin descuidar a sus hijos o unirse a parejas violentas, viciosas o irresponsables para ayudarse a pagar una renta, cuidar a sus hijos o llevar comida a su casa.

Pido también que se dé forma y se impulse en las escuelas y medios masivos a un tipo de educación que no sea solo llenar a la niñez de conocimientos, de cultura general o conocimientos técnicos, sino educación humanitaria para generar empatía, educación artística que eleve la sensibilidad y nutra su espíritu.

SÍ HAY QUE PROTESTAR!! pero hay que hacer vínculos solidarios entre hijos y madres, y padres, entre familias, entre grupos, entre individuos, sin distinción de clase, color o género. ESTA VEZ, TRISTEMENTE LA VIOLENCIA Y EL MIEDO NOS UNEN, CAMBIAREMOS AHORA A NUESTRA SOCIEDAD O NO LA CAMBIAREMOS NUNCA.