Irina Baeva se presenta en el Palacio Municipal de Atlixco

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

No sé si Guillermo Velázquez Gutiérrez presidente municipal de Atlixco lo sepa, pero este próximo 7 de marzo se presenta en el patio de su palacio municipal de su pueblo mágico Irina Baeva con el proyecto Extraordinaria “Una plática de Mujer a Mujer” y también que sus logotipos del Ayuntamiento del municipio y de SOAPAMA figuran en el cartel ¡si usted lo ve avísele! porque creo que su equipo de comunicación nomás no da una o simplemente le ocultan la agenda mediática al edil.

En últimos días hemos sido testigos de la fuerza de las redes sociales, movilizando a miles de personas, que no se conocen pero si comparten temas de interés en común una artista quien recién sufrió el embate social es Irina Baeva pues había anunciado con bombo y platillo su conferencia ¡Arriba Eva! fue dada de baja del programa del evento What a Woman, debido a la gran cantidad de comentarios negativos que recibió en redes y ¿qué creen? en su lugar pusieron a Geraldine Bazán.

Irina Baeva por su parte dio a conocer a través de un comunicado que sentía una mezcla de tristeza, coraje y frustración; ya que desafortunadamente le tocó vivir las consecuencias de los prejuicios que discriminan y segregan.

La conferencia estaba pactada para este 7 de marzo en el evento What a Woman (antes conocido como Women´s Weekend) en donde hablaría de temas como; prejuicios de género y el cyberbullying.

¿Qué es What a Woman? En el marco del Día Internacional de la Mujer. Experiencias, Showrooms y talleres de mujeres líderes de México y el mundo, son mamás, empresarias, profesionistas, estudiantes, artistas, escritoras y deportistas juntas en un solo lugar.

What a Woman 2020 contará con la presencia de más de 150 ponentes especialistas con gran experiencia y conocimiento en sus respectivas áreas en conferencias y talleres dividido en un gran despliegue de temas como negocios, entretenimiento, salud, bienestar, moda, belleza, tecnología, familia, finanzas, nutrición, arte, cultura, política y sociedad actual, entre otros.

En su séptima edición What a Woman 2020 no se quiso arriesgar y prefirió sacrificar a la actriz antes de poner en riesgo el proyecto y de paso ganar muchas notas en prensa, ya que la lucha encarnizada de estas mujeres le generó publicidad al proyecto de una manera fenomenal y es que a la actriz de telenovelas como “Vino el amor” o “Me declaro culpable”, al anunciar en sus redes sociales su participación en dichas pláticas días antes del Día Internacional de la Mujer, fue agredida por personas que la tacharon como no apta para hablar del tema porque era un “quita maridos” o una “mujer sin valores”. Esto en referencia con la ruptura entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto.

Irina Baeva dio su primera conferencia de Arriba Eva en septiembre de 2019. Compartió lo que vivió cuando fue juzgada y criticada por su relación con Gabriel Soto.

Finalmente como un llamado, comentario, sugerencia a Guillermo Velázquez Gutiérrez presidente municipal de Atlixco, yo sé que en política aplica el lema de pan y circo, pero es importante que se busque por ahí algún asesor y le asesore en verdad tuve la oportunidad de ir a la Villa Navideña y es de verdad un bodrio y un nido de delincuencia, abusos en contra de los turistas y eso nadie me lo conto yo lo viví.

Irina se presenta en el patio del palacio municipal con entrada libre, en donde compartirá escenario con Diana Bracho, Karla Iberia Sánchez y Rosa María Bianchi.

Por cierto, presidente, Paquita la del Barrio ofrece algunas conferencias por si está usted interesado en temas como; prevención del delito titulada “Rata de Dos Patas” y para fortalecer la comunicación de padres con sus hijos “Me estás oyendo inútil” por si le interesa contratarlas…

¡Hasta la próxima!

¡Besos en su boca…del estómago!

