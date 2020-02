Me cansé de decirle… y no me hizo caso

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

La captura de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), plantea a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, el dilema de ir por grandes figuras en México, dice Bloomberg. “Por un lado, el arresto de un solo jefe de la compañía petrolera estatal de la nación acusado de fraude representa una victoria tangible para López Obrador en su cruzada contra la corrupción, un tema de importancia primordial para los mexicanos. Pero si el caso continúa expandiéndose, podría involucrar a figuras nuevas y poderosas y tal vez poner en riesgo la estabilidad política nacional”, indican Cyntia Barrera Diaz, Justin Villamil y Amy Stillman en el texto AMLO walks a fine line after a big win in Mexican Graft war…(Tomado de MSN)…

Se dice que la publicidad es necesaria, entre otras cosas, para difundir ideas u opiniones de carácter político. Con los adelantos en la materia, también dicen que la publicidad es la herramienta tradicional directa del marketing que tiene como objetivos divulgar un producto, en este caso, un partido o un candidato a elección popular, para interesar a los ciudadanos y se afilien a ese instituto político o apoyen a ese candidato. Para ello es importante transmitir un mensaje positivo con relación con relación a sus programas. Es a través de la promoción, positiva, que se busca atraer a posibles correligionarios. En fin, la publicidad, entre ellas los espots, está en nuestras vidas, como la política; está en la casa, en las calles, en los negocios, en el trabajo, la radio, la televisión, periódicos, revistas y no se diga del internet. A principios de la semana que concluyó ayer, por internet, me llegó un spot, publicitando la culpabilidad del Partido Revolucionario Institucional –PRI-“Échale la Culpa al PRI” porque fue culpable de que los mexicanos tengamos, energía eléctrica, educación gratuita, seguro social. Vaya mensaje, positivo, que envió el presidente del CEN priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, poco antes de la captura de Emilio Lozoya. No es la coincidencia sino la creatividad de los mercadólogos y/o publicistas del tricolor, que se van a la negatividad promocionando a un partido que como apunta Alito “Muchos dicen que el PRI es culpable de todo”…uf…podrán convertir pensamientos negativos en positivos… por están como están…

Acaba de pasar el “Día de la Amistad y del Amor”. En el priismo local, no hay amor y en la amistad, está por verse. Y mientras esperan la ansiada convocatoria para lanzarse en busca de la presidencia de la dirigencia estatal, el delegado-presidente, Américo Zúñiga, se ha reunido con aspirantes como Javier López Zavala, Néstor Camarillo, Juan Manuel Vega Rayet, Enrique Doger Guerrero, Erik Salgado, Lorenzo Rivera, el líder estatal de la CTM, Leobardo Soto Martínez, quizá para encontrar el hilo de la madeja o para informar que en tanto no se observe tranquilidad en el ambiente, será el CEN el que designe la fórmula que tomará las riendas para trabajar las candidaturas de 2021…Se comenta que todo apunta hacia la diputada Lucero Saldaña Pérez, y aún no se encuentra al que será el Secretario.Sorprende la presencia de López Zavala…Por cierto que Lucero Saldaña, en la sesión que hubo el jueves pasado en San Lázaro comentó que el feminicidio es un acto condenable, en México es un delito, y así queremos que se siga pronunciando, específicamente como delito el feminicidio en México. Se refirió al caso de la poblana Ingrid Escamilla, del que dijo que es un hecho que indigna, porque se pudo haber prevenido, porque sigue abierto, y porque hubo revictimización a través de los medios…Retomando el asunto de la elección de la dirigencia estatal, se sabe que en los estados donde se han hecho cambios la fórmula se integró con experiencia y novatez o sea…en ti vengo pensando…

Para la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), México no puede trabajar bajo el esquema de austeridad fiscal, porque mientras no haya inversión no habrá crecimiento y en algún momento se afectarían los ingresos de los ciudadanos. El comentario de la legisladora fue hecho durante la presentación del libro “Reflexiones sobre Política Monetaria y Comercio en México” de Arturo Huerta González: indicó que el capital “golondrino” no es el más adecuado, porque en cualquier momento puede salir y quebrantar las finanzas del país y que la disciplina fiscal ni baja la inflación ni establece el crecimiento, por lo que se debe ser cuidadoso en dar oxígeno a los contribuyentes cautivos y hacer lo que recomienda el autor respecto de aumentar la base de tributarios “para que todos seamos generadores de la riqueza que necesita el país”. En el libro se hace un seguimiento de la economía y diversas circunstancias que han sucedido en el manejo y consecuencia, de la política monetaria, fiscal y comercial del país y se detallan los temas de las calificadoras, el ahorro para el retiro, las pensiones, la importación de la gasolina, devaluación del peso, la creciente deuda de los estados y municipios, las tasas de interés y la volatilidad del peso y el dólar. El autor expuso que el libro es una compilación de sus artículos de opinión, los cuales sostienen que la economía del país no crece por las políticas públicas predominantes, como la austeridad fiscal y cómo el sector productivo ha sido relegado por los tratados de libre comercio, toda vez que ahora México compra más de lo que vende y de ahí los problemas de bajo crecimiento y empleos. Sostuvo que para crecer se deben bajar las tasas de interés, regular el movimiento de mercancías y capital en favor de la esfera productiva nacional, porque la política actual actúa a favor del sector financiero. El petista Reginaldo Sandoval Flores manifestó tener coincidencias con el autor porque se ha pronunciado favorablemente a la iniciativa en materia de pensiones, sistema que, advirtió, está por entrar en crisis. Refirió que en materia de Afores, México maneja alrededor de 3.8 billones de pesos, el 15% del PIB, sin embargo, las administradoras son las que se ven favorecidas y no los trabajadores. “Debemos de estar alertas porque los grandes grupos de intereses no quieren el cambio de la política macroeconómica; los que se han enriquecido de la corrupción no quieren que se les combata”, advirtió…Por su parte Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la Facultad de Economía de la manifestó que se necesitan cambios significativos en la política económica y no solo de “retoques” para atender las demandas y reclamos nacionales. Agregó que aún carecemos de una política social, agrícola y crediticia para fomentar proyectos de inversión rentables para la cadena productiva, porque lo que necesitamos no es infraestructura, sino recuperar empleos y salarios bien remunerados.

Para fortalecer la formación integral de estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla, impulsar la cultura democrática y la educación cívica en nuestro país, la Directora General de CONALEP Puebla, Silvia Pérez Ceballos y el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Puebla, Marcos Rodríguez del Castillo, signaron un Convenio de Colaboración, que establece bases y lineamientos de asistencia y coordinación para regular las prácticas profesionales y cursos de capacitación. Marcos Rodríguez, puntualizó que es importante suscribir ese convenio con el CONALEP, por el prestigio que tiene la institución en la formación de profesionales técnicos. Silvia Pérez Ceballos, Directora General de CONALEP Puebla agradeció la oportunidad que les brindan para fortalecer la formación de sus estudiantes, mediante la transferencia de conocimientos, principios y valores que rigen a ambas instituciones…El Ayuntamiento, de Hueyapan, allá en la sierra nororiente, cerca de Teziutlán, realizará el “Primer Trail Running Hueyapan 2020, Corriendo por la Cultura”, los días 21, 22 y 23 del presente. Evento durante el cual, informa el alcalde, Alfonso Lino Pozos, se habrá de difundir el trabajo de los artesanos, los atractivos turísticos del municipio para estimular el retorno a la responsabilidad ecológica de la gente. Además se desarrollarán diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna con el propósito de preservar, fortalecer e incentivar el multilingüismo y la diversidad cultural: Hueyapan es conocido como “joya de la Sierra y cuna del chal bordado”, -es un pueblo en el que su lengua madre, el náhuatl, sigue estando presente entre las diferentes generaciones, actualmente el 80% de los habitantes la hablan. El viernes 21 se abre el Trail Running con la participación de escuelas de la Zona, un “Tapatón” y muestras gastronómicas; el 22 la carrera (campo traviesa) de 15 kilómetros en una ruta que recorrerá comunidades como Buena Vista, Atmoloni, Tanamacoyan y Colostitan, donde existen grandes atractivos naturales. El costo de inscripción será de 100 pesos y podrán participar en categoría libre de 18 a 39 años, máster de 40 a 50 años y veteranos, de 50 años en adelante. Se repartirán 25 mil pesos entre los triunfadores…buen fin de semana…Con el propósito de conocer las necesidades básicas del rubro educacional, con la asistencia de comités de padres de familia de las escuelas de los tres niveles educativos que existen en el municipio de Juan N. Méndez, se realizó la primera reunión del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (Coplademun), que encabezó el alcalde Alejandro López Velasco. En el evento participaron: Humberto Monroy Jiménez, secretario técnico de Coplademun de la Secretaría de Finanzas, Isidro Espinoza Fuentes, delegado de Gobernación de la Región de Tehuacán, Salomé Bolaños, delegada del Desarrollo Integral Municipal (DIM), Bernardo Mauricio Ayala Trinidad Coordinador de Desarrollo Educativo de Tepexi de Rodríguez, Oscar Romero, comandante de la Policía Ministerial de Tepexi de Rodríguez: los presidentes auxiliares de Zamarrilla, Julián Gil Sánchez y de Magdalena Alquizapan, Ruperto Blas Muñoz; los jueces de paz de San Jerónimo Zoyatitlanapan, Elías Osorio Zárate, de Ánimas Guadalupe, Pablo Sánchez Mendoza, y el cuerpo edilicio de Juan N. Méndez…Hasta la próxima D.M.