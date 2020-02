Carlos Javier Jarquín

¿Cómo sería nuestro presente; sin internet, computadora, celular y redes sociales? Sin ninguna duda una de las plataformas que ha resultado de auténtica inspiración para muchos es YouTube, (nació el 14 de febrero del 2005), en éstos últimos 15 años ha modificado significativamente nuestra forma de aprender; conocer, compartir y enseñar, quién tiene acceso ilimitado a esta plataforma debe aprovechar al máximo para desarrollar firmemente su talento. En estos tiempos no existen pretextos para ser quién deseas ser, y si eres artista tienes todas las oportunidades en tus manos para alcanzar lo que siempre has anhelado. YouTube es el perfecto eslabón para desarrollar nuestro talento y nuestros talentos son incontables, también son incontables los que mueren sin cumplir la misión que el universo les ha encomendado.

Si consideras que tienes destacadas habilidades en alguna actividad ¿Que te obstaculiza para darla a conocer al mundo? ¿Es acaso que tus mejores amigo; maestros, padres, compañeros de trabajo, jefe, vecino etc, etc.? Te dicen que eres loco. Te sugiero lo siguiente: en primer lugar debes comprender que has llegado a este mundo, es para aportar lo mejor de ti y hoy más que nunca debes explotar con gran eminencia tu tiempo y sobre todo ese tiempo que usas para revisar tus redes sociales, mejor inviertelo en desarrollar tu don, en segundo lugar debes alejarte lo más rápido posible de todas las personas tóxicas que te rodean, no dejes que esos comentarios que son peor que cualquier virus, te dejen vivir sin el verdadero perfume de la vida. Hoy YouTube te presenta la oportunidad perfecta para que tu vida e historia sea absolutamente de excelso tono.

Este destacado sitio web le ha cambiado el estilo de vida a muchas personas desde de su nacimiento, para que tu inspiración siga radiante en exclusiva te traigo la historia de un youtuber, él es un declamador y gracias a su talento hoy es reconocido internacionalmente entre poetas, escritores, locutores y amantes del arte literario. Sergio Armando Rodríguez Ortega, (nació el 31 de marzo de 1969, en Chihuahua, México). Estudió Técnico Electricista e Ingeniero Industrial en Electrónica. Cuando estaba en secundaria inició su vida a recorrer dentro de la declamación, en esos años ganó muchos primeros lugares.

¿Qué le inspiró tener un canal de YouTube?

Sergio: -Ya de adulto y padre de familia motivado por querer inyectar un poco de amor a este mundo sin pies ni cabeza decidí retomar la poesía y grabar cintas magnéticas con poemas y fondo musical los empecé a regalar a mis amigos luego vino el CD y pude manejar un poco más de calidad de audio y edición con software. En un afán de llegar a más gente y apoyado por mi hijo Sergio Armando Rodríguez Nava, quien estudiaba ingeniería en software decidimos conquistar las redes sociales, con edición de vídeo y transiciones de imágenes y efectos diversos para llamar la atención de jóvenes y quizás niños, también que fuera esto una invitación a conocer la poesía que suponía yo estaba olvidada e ignorada por las nuevas generaciones, en mi canal encontrarás poesía, reflexión, oraciones, canciones y alabanzas, donde todo el mundo es bienvenido no importa creencia política ni

religiosa, también me pueden encontrar en mi muro de facebook y en una página que lleva por nombre Poesía y Reflexión.

¿Qué representa YouTube en su vida?

-Una gran puerta cibernética mundial que te permite expresar y difundir tus creaciones cuidando todos los aspectos de seguridad, confiabilidad y respeto para que tu obra fluya de la mejor manera y esté disponible en cada rincón posible a donde deseas llegar, estoy muy agradecido por todo el camino recorrido y mi meta no tiene límite, hay muchas cosas por hacer y aprender para lograr el éxito personal y social que es lo más importante sumar no restar o dividir . Me siento muy orgulloso de que cada vez más gente se suscriba al canal de su servidor teniendo como principal atracción de los seguidores las oraciones y rosarios con miles de visitas más de medio millón cada año y sigue en aumento a Dios gracias.

¿Ya tienes en mente que poema vas a dedicarle a esa persona especial este 14 de febrero? Te invito a conocer un poema de simpático contenido que escribí en julio del 2018, titulado Mirada mágica, probablemente sea apropiado para dedicárselo a tu pareja, especialmente si estás en el alba de la relación. Sergio con su magnífica voz le ha dado color y sabor formidable a éstos versos, comparto las primeras dos estrofas; Mirada mágica / y labios grandes / resaltan y asaltan mi ser, / el color de tus ojos / y el de tus labios / son colores de mi adoración. / Tu fascinante mirada, / inunda de gracia mi mirada, / y tu hechicera sonrisa / contagia mis emociones / de aromática ventura. En este enlace puedes ver el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=55Fi2nxol1k&feature=youtu.be