Pánico por niño que ingresó una navaja al CELMA en San Pedro Cholula

Por Israel Tepox

San Pedro Cholula. – Con una navaja en mano, un alumno del Centro Escolar Miguel Alemán, de este municipio amenazó de muerte a sus compañeros y las autoridades educativas trataron de ocultar el hecho.

Los hechos se registraron el pasado 10 de enero cuando uno de los alumnos de 3er grado de primaria ingresó a la institución y con arma punzocortante intimidó a sus compañeros ante la ausencia de la maestra de grupo.

Más tarde, la directoria del plantel, Liliana Castillo Terreros, fue puesta de conocimiento del hecho pero trató de ocultarlo y tampoco lo reportó a la supervisión de la Secretaría de Educación Pública, refirieron padres de familia, quienes se han pronunciado por que la SEP intervenga cuanto antes y garantice que al interior de la institución haya seguridad para los alumnos.

Los padres de familia piden la intervención de la SEP para que no tengan que pasar hechos trágicos como el de Torreón, donde un alumno de 6 de primaria agredió y privó de la vida a una maestra, hirió a otros estudiantes y posteriormente se suicidó.

Otra versión afirma que no fue una navaja si no un cortauñas lo que usó el infante, porque hasta el momento no hay una postura oficial.