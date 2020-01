Por falta de acuerdos toman alcaldía subalterna en Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C Bonilla

Por Israel Tepox

Juan C. Bonilla. – Pobladores que están en contra de las obras del drenaje de la zona del Aeropuerto originarios de Santa María Zacatepec, comunidad de Juan C. Bonilla, tomaron la alcaldía subalterna y desconocieron de su cargo al edil auxiliar, Maurilio Teutle, bajo el argumento de no apoyar al pueblo en la lucha contra la presunta contaminación ambiental que sufrirá el río Metlapanapa por la construcción de Ciudad Textil, un consorcio industrial y habitacional proyectado en los límites territoriales de este municipio y Huejotzingo.

“Hoy en la reunión de información por el problema del río Metlapanapa llevada a cabo en la comunidad de Zacatepec y por acuerdo la asamblea decidió cerrar la presidencia auxiliar” informaron los inconformes

Informamos que el actual presidente auxiliar Maurilio Teutle Huelic por omisión a sus funciones públicas, por no cuidar, no vigilar y no defender los intereses comunes del pueblo, por no hacer acto de presencia en las asambleas de interés del pueblo, por haber incumplido con el compromiso de elaborar un amparo solicitado por la comunidad para defender al pueblo del proyecto de drenaje de aguas residuales e industriales del parque industrial ciudad textil Huejotzingo está despedido de su cargo.

“Por usos y costumbres pediremos se realicen unas nuevas elecciones para elegir al presidente subalterno”, finalizaron.