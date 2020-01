Por la aprobación legal de la interrupción del embarazo

Maricela Allende Marcito

En todo México es legal interrumpir un embarazo cuando es consecuencia de violencia sexual. Sabemos que el aborto es una decisión libre de cada mujer y se realiza solo dentro de las primeras 12 semanas de gestación de embarazo. Mujeres, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida libre de violencia, porque no solo sufren violencia de género, sino de cualquier otro tipo.

En Información sobre pacientes atendidos en servicios de ILE en la Ciudad de México encontramos información preliminar en la cual nos indican que a partir de abril de 2007 al 26 de septiembre de 2019 se realizó la interrupción legal del embarazo.

A continuación, los datos obtenidos; en Campeche 16 pacientes, el grupo no especificado (N/E) 24 usuarias, Colima 33 pacientes, Sinaloa 35, Baja California Sur 36, Yucatán 42,Sonora y Durango 43 pacientes, Coahuila 47,tabasco 54, Nayarit 55, Tamaulipas 57, pacientes extranjeros 60, Chihuahua 63, Baja California 66, Chiapas 72, Zacatecas 95, Quintana Roo y Nuevo León 130 pacientes, Aguascalientes 139, San Luis Potosí 186, Guerrero 287, Tlaxcala 348, Oaxaca 374, Guanajuato 441, Michoacán 497, Veracruz 511, Querétaro 593, Jalisco 616, los primeros cinco lugares los ocupan Morelos con 832, Hidalgo 1,180, Puebla 1,349, Estado de México 57,564, Ciudad de México 150,737 pacientes. Obtenemos un total de 216,755 interrupciones de embarazo. No se sabe con precisión cuantas mujeres abortan en el país ya que no existe la información o simplemente no se publica.

Muchas de las pacientes vienen a Ciudad de México para la interrupción legal del embarazo, ya que solo en pocos estados de nuestro país es permitido, la lucha constante por el derecho a la libre decisión seguirá hasta que se apruebe en todos los estados.

Observamos que en todos los niveles educativos hay pacientes que optan por ILE desde el nivel superior 17.8%, preparatoria 41.0%, técnico 0.3 %, secundaria 32.0%, primaria 7.2%, y solo el 1.8% de las usuarias no cuenta con ninguna educación. También contamos con el estado civil de las usuarias al momento de realizarse la interrupción, viuda 0.3%, N/E 1.2%, divorciada 3.1%, casada 12.1%, unión libre 28.8%, soltera 53.9%.

El riesgo mayor del embarazo es para las niñas y adolescentes menores de 14 años, ya que corren con mayor riesgo de tener alguna complicación de salud. La edad de las pacientes es un tema realmente preocupante, ya que encontramos de todas las edades, de 11 a 14 años 0.7%, de 15 a 17 años 5.0%, de 18 a 24 años 46.6%, 25 a 29 años 22.9%, de 30 a 34 años 13.7%, de 35 a 39 años 7.9%, de 40 a 44 años 2.9%, de 45 a 54 años 0.3%.

Sin duda debemos ser más conscientes y no juzgar a las mujeres por sus decisiones, ya que solo ellas conocen su propia historia y la mayoría de ellas están llenas de violencia e impunidad.

Los procedimientos utilizados para ILE fueron medicamento 168,003, aspiración 45,711 y por legrado uterino instrumentado 3,041 pacientes. Las semanas de gestación de las pacientes que fueron atendidas <4 semanas 28.1%, 5 semanas 10.2%, 6 semanas 14.1%, 7 semanas 14.4%, 8 semanas 10.8%, 9 semanas 8.2%, 10 semanas 5.9% 11 semanas 4.4%, 12 semanas 1.1% y el grupo no especificado (N/E) 2.8%.

Las instituciones que participan otorgando atención a las pacientes que requieren de este proceso son; PEMEX 0.1%, ISSSTE 1.0%, otra 1.4%, seguro popular 4.6%, IMSS 5.8%, gratuidad 23.6%, ninguno 28.6%, N/E 34.9%, con la información que obtuvimos podemos notar el compromiso de las instituciones con las usuarias, pero también debemos tomar en cuenta que hay quejas de las instituciones públicas del sector salud por los malos tratos que se reciben en ella, también se cuenta que en las clínicas privadas dan un diagnóstico falso e incluso te sugieren hacer uso del algún procedimiento aun sin estar embarazada, al aprobar ILE en todos los estados dejarían de existir las clínicas clandestinas, y por ende la muerte de pacientes por un proceso mal aplicado.

Muchos protestan, incluso se indignan para que la interrupción legal del embarazo no sea legal en otros estados, ese es otro claro ejemplo de violencia que las mujeres sufren, pero como dicen “hasta que no lo necesitas, estás de acuerdo”, deben recordar que cada uno es libre de decidir qué es lo correcto para su propio cuerpo y nadie más decide por él, que uno misma.