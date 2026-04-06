La ventaja que no alcanza

Por Manuel CARMONA

En política, las encuestas suelen ser un espejismo: reflejan un momento, no necesariamente un destino. Bajo esa lógica se mueve hoy el alcalde de Puebla, Pepe Chedraui, quien protagoniza una de las paradojas más reveladoras del escenario rumbo a 2027: es el político mejor evaluado para competir, pero también uno de los que más riesgos acumula para perder.

En apariencia, su posición es sólida. Alto nivel de conocimiento, ventaja frente a sus competidores y la inercia de una marca, Morena, que mantiene fuerza electoral. Sin embargo, esa fotografía es apenas superficial. Cuando se revisa la película completa, los claroscuros comienzan a pesar más que las luces.

El primer factor, y quizás el más determinante, es el político. La relación con el gobernador del estado no solo es distante, es abiertamente adversa. En un sistema donde el poder local conserva amplias capacidades de operación, ese distanciamiento puede traducirse en un bloqueo efectivo: primero, para evitar su nominación; después, en caso de lograrla, para obstaculizar su camino a la victoria. No es una hipótesis remota, es una constante en la política mexicana.

El segundo frente está dentro de su propio partido. Morena en Puebla no es un bloque homogéneo, sino un mosaico de grupos en disputa. Ahí convergen aspirantes con estructura, discurso y base militante que no están dispuestos a ceder. Más aún, la llamada “ala dura”, los fundadores, no solo competirán: cuestionarán, presionarán y, llegado el momento, fracturarán. La unidad, en este contexto, será más un deseo que una posible realidad.

A esto se suma un tercer elemento: la evaluación ciudadana. Aunque los números lo favorecen en intención de voto, su gestión como alcalde no ha logrado consolidar una narrativa de eficacia. Por el contrario, se acumulan percepciones negativas que, en un escenario electoral, pueden convertirse en voto de castigo. La experiencia indica que en elecciones intermedias el partido en el poder suele resentir el desgaste, y Puebla no ha sido la excepción.

Finalmente, está el factor histórico. Desde 1995, la capital poblana vive en un ciclo constante de alternancia. En las últimas tres décadas ninguna fuerza política ha conseguido imponer una hegemonía duradera. El electorado ha demostrado una y otra vez su disposición a cambiar de rumbo, a equilibrar el poder, a castigar continuidades.

En ese cruce de variables, Chedraui enfrenta una realidad incómoda: lidera las encuestas, pero no controla las condiciones. Y en política, la diferencia entre una candidatura viable y una derrota anunciada suele estar precisamente ahí. La ventaja, sin estructura, sin alianzas y sin contexto favorable, puede ser apenas una ilusión estadística.

Así, el alcalde avanza en terreno inestable. Con números que lo impulsan, pero con fuerzas que lo contienen. Con la candidatura al alcance, pero la victoria lejos de estar garantizada.

* El autor es abogado, escritor y analista político