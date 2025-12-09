Complicado que Trump salga de la presidencia de EUA, pero los propios republicanos podrían distanciarse de él y sus políticas: Luis Ochoa Bilbao

DEBATE

Pese a sus escándalos con el caso Epstein, el reciente parón de gobierno y ser el peor evaluado de los presidentes americanos, se percibe complicado y lejano que Donald Trump salga de la Casa Blanca, al menos en los próximos meses, admitió Luis Ochoa Bilbao, director de la facultad de Ciencias Políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y experto internacionalista.

Sin embargo, analistas –incluso de su propio país- prevén que el presidente americano se aísle cada vez más en su pequeña burbuja, que el congreso, incluso los republicanos, deje de respaldarlo en todo y que su Suprema Corte empiece a moderar el apoyo a sus políticas, alertó el académico.

En entrevista, Ochoa Bilbao negó que una eventual salida de Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos perjudique a México, ya que sería sustituido por el vicepresidente JD Vance, que también es de derecha, conservador, pero moderado, con límites, sí podría negociar y respetaría al congreso de su país, mientras Trump quiere controlar todo, incluso a los demócratas, poder judicial, etc.

El punto sería que, aislado, Trump deje de gobernar de facto y que la administración funcione con algunos actores clave, mientras él se debilita física y políticamente y su base de seguidores disminuya. Incluso, una vez que se abran y conozcan los expedientes de Epstein, habrá que constatar si los propios republicanos se alejan de él o, inclusive si les conviene quitarlo, aseveró el académico.

DEMENCIA SENIL DEL PRESIDENTE PEOR EVALUADO EN ESTADOS UNIDOS

El mundo, no solamente EUA y México, estaría mucho mejor si Trump deja la presidencia de su país, porque es un sujeto de 80 años impredecible e, inclusive, que ya presenta signos claros de demencia senil, debido a que confunde nombres, mezcla palabras de manera incorrecta, es reiterativo en sus historias.

Cuando habla, muestra indicios claros de no estar bien, que puede estar con medicamentos, problemas de circulación por manchas moradas en las manos y piernas hinchadas, hay señales de que no está en sus cabales, detalló Ochoa Bilbao, aunque descartó que, como hizo Richard Nixon, Donald Trump renuncie a su cargo antes de que lo quiten o debiliten, puesto que “no tiene la capacidad de entender” que el congreso americano podría deponerlo.

Desde su primer gobierno, entre 2016 y2020, siempre ha sido el presidente peor evaluado en los Estados Unidos y ocurre lo mismo en los primeros meses de su actual administración, aunque sus aliados en redes sociales mienten, lo defienden, dicen que el país va muy bien. No obstante, esto es falso, su popularidad va a la baja, porque a la gente cada vez le cuesta más comprar elementos de primera necesidad.

Cada vez chocan más el discurso triunfalista de Trump y sus aliados con la realidad de millones de estadounidenses afectados por el mal manejo económico de su gobierno, la desaparición y/o reducción de subsidios, sus políticas antimigrantes, etc, subrayó.

LOS TRES SECTORES DE LA ECONOMÍA POBLANA CRECIERON EN 2024: INEGI

El año pasado, la economía de Puebla mostró un mucho mejor comportamiento que el promedio nacional, según el INEGI, ya que sus tres sectores crecieron y superaron el rendimiento federal, cuyo Valor Agregado Bruto (VAB) fue de 1.3 por ciento tras la suma de las actividades agrícolas, industriales y comerciales.

En el país, durante 2024 el sector primario de la economía nacional (campo) aumentó 1.3%, mientras el secundario (industria) retrocedió 0.4 por ciento y el terciario (comercio) se elevó 2.3 por ciento. En Puebla, el agro, la producción y el rubro comercial crecieron 4.5, 3.3 y 3.5, respectivamente, para generar un incremento económico total de 3.5 por ciento, de acuerdo al INEGI.

Las entidades con mayor contribución al PIB del país fueron Ciudad de México (15.0 %), estado de México (9.1 %), Nuevo León (8.1 %), Jalisco (7.5 %), Guanajuato (4.5 %), Veracruz (4.3 %), Baja California (3.9 %), Chihuahua (3.8 %), Coahuila (3.7 %), Puebla (3.5 %) y Sonora (3.3 %), que contribuyeron con el 66.7 por ciento.