La administración Trump enfrenta retos con las elecciones intermedias

Ciudad de México, 20 de noviembre de 2025.- De cara a las elecciones intermedias de 2026, el escenario político en Estados Unidos plantea posibles ajustes en la conformación del Congreso. En este marco, Beata Wojna, analista política, ex embajadora de Polonia en México y profesora del Tecnológico de Monterrey, explica en Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte, los elementos que marcarán la contienda.

A un año de los comicios en los que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, Wojna recordó que, históricamente, el partido en la Casa Blanca suele perder estas elecciones.

La académica explicó por qué este ciclo puede representar riesgos para la administración Trump. Señaló que el presidente ha dedicado sus primeros meses a impulsar tres ejes centrales: migración, aranceles y política económica, además de acciones internacionales, temas que podrían influir en la contienda legislativa.

“Ha habido bastante crítica al presidente Trump por el tema de aranceles y también por el tema de migración, lo cual… podríamos decir, no son tan buenas apuestas, porque seguramente le podría pasar la factura esa situación”, consideró.

En contraste, también identificó elementos simbólicos que el presidente podría capitalizar. “En el año 2026 tenemos el Mundial […] además es la gran celebración de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Desde el poder, el presidente Trump podrá presentarse como el hombre fuerte en un Estado fuerte”, apuntó, aunque enfatizó que el factor decisivo será el desempeño económico y si la población percibe beneficios tangibles.

Las elecciones recientes en Nueva York, Virginia y New Jersey ofrecen pistas sobre el ánimo del electorado. “Nos indican buenas noticias para este partido [demócrata], pero no necesariamente es un punto de inflexión”, advirtió. La ex embajadora subrayó que el partido sigue profundamente dividido entre corrientes moderadas y posturas más radicales, algo que podría definir su capacidad para consolidar una propuesta competitiva.

El segundo gran punto de tensión es la revisión que realiza la Suprema Corte sobre la legalidad de los aranceles aplicados por Trump a más de 180 países. Wojna explicó que incluso jueces conservadores han mostrado reservas sobre la justificación original de estas medidas, lo que abre la puerta a varios escenarios: desde ratificar plenamente las decisiones actuales hasta obligar al gobierno a modificar su sustento legal o replantear su estrategia comercial.

Como no hay una fecha definida para el fallo, que puede llegar este año, a comienzos de 2026 o incluso después, se mantiene la expectativa en el panorama político y económico.

Varios socios comerciales de Estados Unidos han ajustado acuerdos bajo distintos escenarios posibles, por lo que el resultado de la Corte será clave para clarificar el rumbo de la política arancelaria en los próximos meses.

A medida que avanza el calendario, la combinación de clima electoral, votaciones recientes y decisiones judiciales, perfila una etapa clave para entender cómo se reconfigura el equilibrio político en Washington, con implicaciones directas para México.

Las opiniones y punto de vista expresados en este episodio no representan la postura de Grupo Financiero Banorte.