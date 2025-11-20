Los mexicanos ahorraron más de 2 mil millones de pesos durante el Buen Fin 2025, siendo el evento con entregas más rápidas durante el mismo día en la historia de Amazon México

Staff/RG

Amazon México celebra el éxito del Buen Fin 2025, donde los clientes aprovecharon ofertas de hasta 60% de descuento. La compañía rompió su último récord de velocidad al entregar 5 veces más paquetes en el mismo día con respecto al evento del año anterior, gracias a la continua innovación en su red logística y capacidad operativa. Los clientes experimentaron ahorros superiores a 2 mil millones de pesos, ahorrando con las miles de ofertas disponibles, celebrando en grande con los más de 600 millones de productos en la tienda.

“Los resultados de este Buen Fin reflejan nuestra pasión por hacer mejor la vida a los clientes en México. Al romper nuestro récord y entregar 5 veces más rápido el mismo día y facilitar ahorros significativos de miles de millones de pesos, demostramos que la innovación para el cliente y la mejora de nuestra logística puede transformar radicalmente la experiencia de compra. Seguiremos invirtiendo en precio, selección, velocidad y conveniencia para que nuestros clientes encuentren todo lo que buscan cada día, cuando lo necesitan, en el momento que quieran”, señaló Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México.

Los productos más vendidos durante El Buen Fin 2025

Durante estos cinco días, la preferencia por productos de las categorías de electrónicos y belleza fue evidente. Los artículos más vendidos fueron:

Consola PlayStation 5 Edición Digital

L’Oréal Paris Revitalift Ácido Hialurónico

Samsung Galaxy S25 Ultra Gris 512GB

CeraVe Gel Limpiador Espumoso

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Bundle

EUCERIN Protector solar facial efecto mate

Papel Higiénico Regio Just 1

Lenovo Laptop Gamer LOQ RTX 5050

BIRDMAN Creatina Monohidratada de Alta Pureza En Polvo

L’Oréal Paris Tratamiento para cabello en Aceite Elvive

Philips Lumea Prestige Depiladora

El día con mayor volumen de ventas registrado fue el 17 de noviembre de 2025. La categoría que lideró las preferencias de compra en esta edición fue la de electrónicos específicamente con videojuegos, celulares, laptops y pantallas de televisión.

De los 2 mil millones de pesos que los clientes mexicanos ahorraron con los descuentos en la tienda durante El Buen Fin, más de 245 millones de pesos corresponden al ahorro de las diferentes alternativas de pago disponibles en Amazon.com.mx. Esta edición ofreció cupones y bonificaciones relacionadas a tarjetas bancarias tradicionales, meses sin intereses, Kueski Pay y hasta 20% de descuentos al pagar con Amazon Access. Esto reafirma el compromiso de Amazon México por hacer que el comercio electrónico sea más accesible para todos los mexicanos.

Amazon Now, el servicio de Quick Commerce en colaboración con Rappi, se destacó durante El Buen Fin ofreciendo entregas ultrarrápidas en menos de 15 minutos con más de 5,000 productos esenciales. Los clientes aprovecharon beneficios exclusivos como descuentos del 15% y ahorros de hasta $50 pesos por pedido, demostrando la creciente demanda de servicios de entrega inmediata en México. Amazon Now cumplió con la promesa de velocidad alcanzando un promedio de entrega de solo 12.93 minutos, reforzando que la ultra-velocidad es un elemento central para nuestros clientes.

Adicionalmente, Amazon México demostró su compromiso con la economía nacional durante Buen Fin, a través de su colaboración con la Secretaría de Economía para impulsar el programa Hecho en México, dando a pequeñas y medianas empresas mexicanas visibilidad y crecimiento en sus ventas. Durante el Buen Fin, las categorías más compradas por los clientes fueron Vitaminas y Suplementos (Birdman), Almohadas (Sognare) y Colchones (Monal). Por medio de Amazon Business, el servicio de mayoreo para las empresas, se pudo registrar que las categorías más vendidas fueron electrónicos y artículos de cocina, mientras que los productos más vendidos fueron Bocinas Sonos y Papel Higiénico.

Con estos resultados, Amazon México reafirma su compromiso de seguir ofreciendo los mejores precios, selección y conveniencia, haciendo que el comercio digital sea más accesible e inclusivo para todos los mexicanos.