Momento de reflexión

Se acabó una temporada más, una más de las terribles y complicadas temporadas de los últimos años.

En el año 2018 los poblanos nos ilusionamos cuando supimos que la televisora del Ajusco tomaba el control del equipo de La Franja.

Finalmente llegaba una cartera poderosa a respaldar a un equipo que tradicionalmente había padecido por cuestiones económicas, y veíamos la luz al final del túnel.

Debo reconocer que al principio sí noté que se traía un proyecto. El inicio con Enrique Meza como DT y con directivos como Saracho, Incera, Ángel “Rambo” Sosa no pintó del todo mal. Posteriormente, Juan Reynoso tampoco realizó mal papel y con Nicolás Larcamón se vivieron las famosas “noches mágicas” en el Cuauhtémoc.

Sin embargo, algo adentro se empezó a descomponer: las fiestas al interior del estadio, borracheras en los palcos donde ya no se respetaba nada ni a nadie. Se creó un departamento de marketing que solo era la fachada para reclutar señoritas y aprovecharse de sus necesidades económicas para saciar sus más bajos instintos.

Muchos se fueron de la organización, algunos obligados por las esposas después de que se empezaron a filtrar las fiestas y desórdenes documentados con evidencias.

Los casados se fueron, los solteros como Ro(b)a y Cía, se quedaron, lo cual desarticuló el proyecto que de inicio no pintaba nada mal.

Prestanombres a los cuales les habían platicado otra cosa y que llegaron con Manuel Jiménez, quien encabezaba a un grupo de poblanos como los Ruiz y los Álvarez Tostado, entre otros, optaron por retirarse al darse cuenta de que solo los querían para la fotografía. Además, como la remuneración económica había sido negociada únicamente por Jiménez a nombre del grupo, terminaron por abandonar la encomienda.

A eso agrégele usted los problemas que mantiene el Grupo Salinas con los gobiernos actuales, lo cual debe tener ocupado al verdadero dueño del Puebla en asuntos mucho más importantes que lo que representa el Club Puebla en su empresa.

Por otro lado, pero no menos importante, la millonaria demanda que pesa en los Estados Unidos por el uso de la marca, uniformes, nombre, etc., del equipo Puebla por parte de Ricardo Henaine, donde —según me platican— las cosas no marchan bien para los abogados de la televisora, y podría ser probable que el Puebla esté impedido de ingresar a la Unión Americana para jugar torneos internacionales como la Leagues Cup.

Una bola de nieve que ha venido creciendo con los años y que ha dado como resultado los malos resultados que de verdad ya tienen al equipo próximo a volver a pagar multa millonaria y a su afición triste y decepcionada.

En lo deportivo, se le ganó el último partido de la temporada al León, que anda igual o peor que el Puebla, también metido en temas de multipropiedad.

Después de esta reflexión, ¿cree usted que algo se podría hacer por mejorar la situación del equipo Puebla? Yo tampoco.

Termina el torneo entre acusaciones de indisciplinas de algunos jugadores y la incertidumbre por saber quiénes se quedarán y quiénes no, empezando por el cuerpo técnico de Hernán Cristante.

Trascendió que, en caso de que Cristante no continúe, se tendría ya apalabrado al argentino Jorge Almirón, quien actualmente se encuentra disponible.

Otro pobre que vendría a padecer y a desengañarse de lo que es el Puebla.

Pero al final, alguien tiene que dirigir.

Nosotros, como siempre, veremos y diremos.

Hasta la próxima.

Seguimos en línea.

