Vive la Magia del Café & Chocolate Fest – Edición Navideña, este 29 y 30 de noviembre en el Palacio de la Autonomía

El mejor café, deliciosos chocolates, productos artesanales, actividades culturales sin costo, piñatas, villancicos y muchas sorpresas más.

Evento gratuito que une cultura, sabor y tradición para deleite de toda la familia.

El CAFÉ & CHOCOLATE FEST regresa con su esperada EDICIÓN NAVIDEÑA este SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE, de 11:00 a 20:00 horas, en el PALACIO DE LA AUTONOMÍA DE LA FUNDACIÓN UNAM, ubicado en Lic. Primo Verdad No. 2, casi esquina con Moneda en el Centro Histórico de la CDMX, a solo dos cuadras del Zócalo.

Con ENTRADA LIBRE, este festival cultural y gastronómico celebra el espíritu de esta temporada, con lo mejor del café de especialidad, deliciosos chocolates con alto porcentaje de cacao y una amplia gama de productos artesanales con la participación de MAS DE 60 EXPOSITORES.

Este bello recinto se llenará del aroma del café recién molido y del dulce sabor del chocolate en varias presentaciones, desde la tradicional barra, trufas y enjambres, hasta bombonería artesanal con exóticos rellenos e increíbles diseños inspirados en la Navidad, además de miel, mermeladas, salsas, dulces y exquisitos postres.

Las ACTIVIDADES CULTURALES SIN COSTO son el sello distintivo del CAFÉ & CHOCOLATE FEST organizado por EXPOFEST que para esta edición une esfuerzos con FUNDACIÓN UNAM, presentando Catas de Café, Taller de elaboración de tu propio chocolate, Taller Sensorial “Emociorama”, Ceremonias de Cacao, Cafés Filosofícos, Chocolaterías Literarias, Conferencias y Cuenta Cuentos; todo en un ambiente festivo con villancicos, luces, piñatas, artesanías, ornamentos para nacimientos y la presencia de Santa Claus para fascinación de los más pequeños, siendo no solo un festín para el paladar y todos los sentidos, sino un evento con causa que impulsa el desarrollo económico de decenas de productores independientes, artesanos y chocolateros de diversas regiones del país, fomentando a la vez la educación en México, ya que un porcentaje de la utilidad neta del festival, es destinada al Fondo de Becas de la FUNDACIÓN UNAM. Así, cada taza de café o barra de chocolate contribuye a formar futuros profesionistas.

En esta edición, destaca la participación especial del Museo de Chocolate con talleres y productos especiales.

El CAFÉ & CHOCOLATE FEST es el evento ideal para disfrutar con familiares y amigos, entre aromas, sabores y espíritu navideño. Es GRATIS.

CAFÉ & CHOCOLATE FEST- EDICIÓN NAVIDEÑA

SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE, 2025.

PALACIO DE LA AUTONOMÍA DE LA FUNDACIÓN UNAM

Lic. Primo Verdad No. 2 casi esq. con Moneda, Centro Histórico, CDMX.

11:00 a 20:00 h.

Cultura, Sabor y Tradición con Más de 60 Expositores.

Café de especialidad, deliciosos Chocolates, Productos Artesanales con temática de temporada, Villancicos, Piñatas y Actividades Culturales sin costo.

ENTRADA LIBRE.

