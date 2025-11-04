Xavi Razo a cerrar con triunfo la temporada en Puebla

Staff(RG

Acumula 447.5 puntos luego de 13 fechas de NASCAR México Series 2025

Tras la disputa de 13 fechas puntuables del año, el volante capitalino, Xavi Razo se presenta a la fecha final de NASCAR México Series ubicado en el sexto lugar del campeonato de pilotos con 447.5 unidades.

El conductor del auto marcado con el número 7 SanPedroPacificProducts-Sardimex-ArmstrongArmored-BYMindustrial-IDconsultores-ToroPresto-GrupoCatraar-SayuSoluciones-CoahuilaMotors-PrestoPegamentos/Selladores-AislantesyEmpaques-Carrillo´sVinosLicores-TJLogístics-AdvansAltaSeguridadPrivada-CSTconceptoSoluciónTotal-ImportacionesYexportacionesPalco-MobiliarioEnMovimiento-MROcommsa-Hidrolock-Cafedoc-M&A desafortunadamente abandonó la carrera más reciente por un contacto en Aguascalientes, hecho que marcó su salida de los playoffs.

“El accidente ya no tuvo nada que ver, necesitaba una cierta combinación de resultados para avanzar; aun cuando hubiera ganado habría sido imposible, porque los otros pilotos quedaron adelante”, explicó el integrante del Prime Sports Racing Team.

“Tuvimos un gran año y no nos merecíamos quedar fuera, pero así es esto de las carreras; ahora toca buscar un buen resultado en Puebla”, señaló el ganador de un par de fechas en el año, tras quedar eliminado de la ronda final de los playoffs 2025.

Razo consiguió la bandera a cuadros durante la cuarta fecha del calendario en el Óvalo Aguascalientes México y en el tercer compromiso del año en Puebla, lo que en ese momento le aseguró un lugar en la primera fase de los playoffs 2025.

Además de los triunfos referidos, el capitalino subió al podio en el puesto de escolta en la segunda visita del año a la capital poblana, correspondiente a la fecha nueve del calendario, en la competencia inaugural en San Luis Potosí y en la parada 11 en Querétaro.

El monarca de la temporada regular en 2024 también alcanzó, en marzo pasado, el tercer lugar en el Súper Óvalo Chiapas.

Para Xavi Razo cerrar con otro triunfo en Puebla es muy importante para agradecer todo el apoyo del equipo técnico del JV Motorsport, el respaldo del Prime Sports Racing Team, de todos los patrocinadores y los aficionados que lo han apoyado a lo largo de la temporada 2025

La fecha 14 de la NASCAR México Series 2025 se llevará a cabo el próximo 9 de noviembre en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.