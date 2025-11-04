Vecinos de avenida Revolución denuncian negligencia de Protección Civil tras colapso de barda

Denuncian a director de protección civil municipal de huauchinango

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Pue. – Residentes de la avenida Revolución han levantado una enérgica protesta contra el director de Protección Civil municipal, Rafael Rodríguez Guevara, acusándolo de falta de atención y negligencia tras el colapso de una barda de piedra el pasado 10 de octubre. La denuncia ha sido escalada al Gobierno de Puebla y a la propia Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ante la inacción del funcionario local.

El incidente, ocurrido en la zona de Santa Cruz, provocó graves daños a dos viviendas y vertió toneladas de tierra, piedras y bambúes al río. Los vecinos, junto con la Brigada Buhs, han sido los únicos en realizar labores de limpieza.

Posteriormente, un grupo de personas inició trabajos en la barda sin las precauciones necesarias, lo que motivó a los vecinos a solicitar la intervención de Protección Civil municipal para supervisar que las obras se realizaran conforme a la ley y evitar nuevos daños.

Según los denunciantes, Rafael Rodríguez Guevara acudió al lugar y prometió gestionar el uso de suelo y tomar medidas de protección, pero no cumplió su palabra. Los trabajadores continuaron arrojando bambúes y piedras al río sin ninguna medida de seguridad.

“Se le llamó a su celular y no contestó. Se le mandó mensaje y solo dijo que ‘ya lo estoy checando, lo atiendo en seguida’, pero no fue así”, aseguran los vecinos, quienes lamentan que ni Protección Civil ni Obras Públicas hayan acudido a verificar los trabajos.

Los colonos también ha solicitado la intervención del Gobernador del Estado y ha informado a la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la situación, esperando que se tomen cartas en el asunto ante la falta de atención de Protección Civil municipal de Huauchinango.