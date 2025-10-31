Disminuyó el PIB oportuno 0.3%, en el tercer trimestre de 2025, a tasa trimestral

Staff/RG

La Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) ofrece, en el corto plazo, una visión sobre la evolución de las actividades económicas del país,

30 días después de que concluye el trimestre de referencia. Lo anterior, con base en la información estadística disponible, las técnicas estadísticas y modelos econométricos que mejor se ajustan a dicha información, así como en las recomendaciones internacionales vigentes. Los resultados son consistentes con el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM).

I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

En el tercer trimestre de 2025 y con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados de la EOPIBT indican que, el PIB cayó 0.3 % en términos reales, respecto al trimestre inmediato anterior. A tasa anual, la estimación oportuna presentó una reducción de 0.3 por ciento.

pib_eo2025_10